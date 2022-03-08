الدوري الإنجليزي الممتاز يعلق التعاون مع شريك البث الروسي أوكو سبورت

علّق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء اتفاقية البث مع روسيا إثر غزوها أوكرانيا مع مفعول فوري ما يعني أن المباريات الأربع المقررة الخميس لن تبث في روسيا، وذلك على إثر اجتماع الأندية الـ20 في لندن.

وجاء في بيان صادر عن الدوري الإنجليزي: قرر الدوري الإنجليزي وجميع أنديته يوم الثلاثاء بالإجماع تعليق اتفاقيتنا مع الناقل الروسي رامبلر (أوكو سبورت) بمفعول فوري، والتبرع بمبلغ قيمته مليون جنيه إسترليني لمساندة الشعب الأوكراني.

وفي خطوة موازية، قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بدوره وقف اتفاقيته مع روسيا ما يعني أن مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد لن تبث أيضاً في روسيا.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان إنها وافقت بالإجماع مع الأندية على هذه الخطوة وسيتبرع بمليون جنيه إسترليني (1.31 مليون دولار) لدعم شعب أوكرانيا.

وجاء في البيان: ”تدين رابطة الدوري الممتاز بشدة الغزو الروسي لأوكرانيا، ندعو إلى السلام وجميع مشاعرنا مع المتضررين.

”سيتم التبرع بمبلغ مليون جنيه إسترليني للجنة طوارئ لتوصيل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى المحتاجين“.

وأظهرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز دعمها أوكرانيا خلال مباريات مطلع الأسبوع حيث ارتدى قادة الفرق شارات خاصة وعبر اللاعبون والمشجعون والطواقم الفنية والعاملون عن تضامنهم مع أوكرانيا قبل انطلاق المباريات.

وعرضت الشاشات الكبيرة في الملاعب رسائل تضامن على خلفية اللونين الأزرق والأصفر للعلم الأوكراني.

وقال وزير الرياضة البريطاني نايجل هدلستون إن الحكومة تساند قرار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف في بيان: ”هذا هو الشيء الصحيح تماما الذي يجب القيام به ونؤيد بشدة قرار الدوري الممتاز وقف بث المباريات في روسيا ردا على غزو بوتين الهمجي لأوكرانيا.

”لا يمكن السماح لروسيا بإضفاء الشرعية على حربها غير الشرعية من خلال الرياضة والثقافة ويجب أن نعمل معا لضمان بقاء بوتين منبوذا على المسرح الدولي“.

وذكرت تقارير أن أوكو سبورت، وهي خدمة قائمة على الاشتراكات، تدفع حوالي 6.2 مليون جنيه إسترليني سنويا مقابل حقوق عرض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.