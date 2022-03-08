ذا صن: مانشستر يونايتد لا يعرف أين كريستيانو رونالدو

تحدثت صحيفة ”ذا صن“ عما وصفته بهروب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد بعدما غادر نحو البرتغال إثر علمه بعدم وجوده في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة الديربي أمام مانشستر سيتي.

وبحسب الصحيفة فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو علم يوم الجمعة بأنه لن يكون أساسيا في اللقاء أمام مانشستر سيتي وأدى غيابه لصدمه لدى زملائه وتم إخبارهم بكونه مصابا في عضلات الفخذ ولم يتمكن من التعافي رغم تلقيه علاجات مكثفة.

ولم يحضر كريستيانو رونالدو اللقاء واستقل طائرته الخاصة نحو البرتغال. وبحسب الصحيفة فإن إدارة مانشستر يونايتد لا تعرف مكان تواجده، ولم يؤكد ممثلو اللاعب أين يتواجد وإن كان سيحضر تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء.

ومنح المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك يوم عطلة للاعبين، الاثنين، على أن يعودوا للتدريبات اليوم الثلاثاء، كما يصر المدرب على تعافي اللاعبين من الإصابات في مانشستر وليس خارجها، وهو ما يهدد بمشكلة بين المدرب والنجم البرتغالي.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة قاسية أمام جاره مانشستر سيتي 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز وتراجع للمركز الخامس في الترتيب برصيد 47 نقطة مبتعدا بنقطة عن آرسنال الرابع الذي لعب 3 لقاءات أقل.

كما أصبح مركزه الخامس بدوره مهددا من توتنهام السابع الذي يملك 45 نقطة ولقاءين أقل من مانشستر يونايتد.

وأدت النتائج الأخيرة للفريق وصعوبة تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم لمزيد من الشكوك حول مستقبل عدة لاعبين أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تشير تقارير لرغبته بالرحيل في الصيف القادم.

كما أكدت تقارير أن النجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد بدوره يفكر في الرحيل بعد تراجع دوره في مانشستر يونايتد تحت قيادة رالف رانجنيك ولم يبدأ سوى لقاءين في آخر 11 لقاء، ولم يكن جاهزا سوى في لقاء واحد بسبب الإصابة.

وكما تشير التقارير لإمكانية انتقال كريستيانو رونالدو لباريس سان جيرمان فإن المهاجم ماركوس راشفورد مراقب بدوره من الفريق الفرنسي ويعتبر أحد البدائل المطروحة لخلافة النجم الفرنسي كليان مبابي في حال رحيله نحو ريال مدريد.