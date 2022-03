هاري كين يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي ويتجاوز رقم الأسطورة تيري هنري

دخل هاري كين هداف توتنهام هوتسبير وقائد المنتخب الإنجليزي تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تفوق على رقم الأسطورة الفرنسية ومهاجم آرسنال السابق تييري هنري ليصبح خامس هداف تاريخي للمسابقة.

وسجل كين هدفين بواقع هدف في كل شوط في فوز فريقه توتنهام على ضيفه إيفرتون بخمسة أهداف في مباراة الفريقين في لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز.

Harry Kane has now scored more Premier League goals (176) than Thierry Henry (175).

وقالت موقع ”سكواكا“ للإحصائيات إن كين خاض 270 مباراة في الدوري سجل خلالها 176 هدفا وصنع 37 اخرين ليتجاوز رقم هنري كخامس هداف في الدوري الممتاز.

ويتصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز الأسطورة المعتزل آلان شيرر برصيد 260 هدفا وواين روني هداف مانشستر يونايتد برصيد 208 أهداف ثم آندي كول 187 هدفا وأول أجنبي في القائمة كان الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي برصيد 184 هدفا.

ويحتاج كين لهدف واحد فقط لمعادلة رقم فرانك لامبارد لاعب وسط تشيلسي السابق والمدير الفني الحالي لإيفرتون الذي سجل 177 هدفا.

وخاض تييري 258 مباراة في الدوري الممتاز مع آرسنال سجل خلالها 175 هدفا وصنع 74 تمريرة حاسمة، أي أن كين خاض مباريات أكثر من تييري ليصل إلى هذا العدد من الأهداف.

𝗛𝗔𝗥𝗥𝗬 𝗞𝗔𝗡𝗘

▪️ 270 games

▪️ 175 goals

▪️ 37 assists

𝗧𝗛𝗜𝗘𝗥𝗥𝗬 𝗛𝗘𝗡𝗥𝗬

▪️ 258 games

▪️ 175 goals

▪️ 74 assists

Only five players have scored more PL goals than North London's greatest strikers. 🙌 pic.twitter.com/GyLtu2sLAu

