توتنهام يكتسح إيفرتون 5/0 في الدوري الإنجليزي

اكتسح توتنهام هوتسبير ضيفه إيفرتون وتغلب عليه 5/0 اليوم الإثنين في في ختام مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف توتنهام الأول في الدقيقة 14 بتوقيع مايكل كين لاعب إيفرتون بالخطأ في مرمى فريقه. وأضاف الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الهدف الثاني للسبيرز في الدقيقة 17، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ديان كولوسيفسكي.

A dominant display from Spurs as they cruise past Everton#TOTEVE pic.twitter.com/NLAeOtKBZw — Premier League (@premierleague) March 7, 2022

ووقع هاري كين ثالث أهداف توتنهام في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول على تفوق توتنهام 3/0.

ومع بداية الشوط الثاني سجل الإسباني سيرجو ريغيلون الهدف الرابع لتوتنهام في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 55 عاد هاري كين وسجل الهدف الشخصي الثاني والخامس لتوتنهام بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء. مستغلا كرة متقنة من مات دوهيرتي.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 45 نقطة من 26 مباراة، في المقابل جمدت الخسارة رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.

Harry Kane has now scored more Premier League goals (176) than Thierry Henry (175). North London’s finest. 🔴⚪ pic.twitter.com/WHjrAsCeDh — Squawka Football (@Squawka) March 7, 2022

وحقق توتنهام الفوز الرابع عشر، في حين تعادل 3 مرات، وخسر 9 مرات، في المقابل تكبد إيفرتون الخسارة الخامسة عشرة، في حين فاز 6 مرات فقط، وتعادل 4 مرات.

وهذا الفوز الأول لتوتنهام على إيفرتون في مختلف المسابقات بعدما فشل السبيرز في الفوز على التوفيرز في المباريات الأربع السابقة.

ومنذ فوزه 1/0 في يوليو 2020، فاز إيفرتون مرتين على توتنهام وتعادلا مرتين، قبل أن يفوز توتنهام اليوم الإثنين.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 69 نقطة من 28 مباراة، ويتقدم بـ6 نقاط عن ليفربول الثاني الذي لعب 27 مباراة.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث وحصد 53 نقطة من 26 مباراة ثم آرسنال في المركز الرابع برصيد 48 نقطة من 25 مباراة.

وحصد مانشستر يونايتد 47 نقطة من 28 مباراة ويحتل المركز الخامس، ويتقدم بنقطتين عن ويستهام اذلي لعب 28 مباراة.

ويوم الخميس من المقرر أن يلعب تشيلسي مع نوريتش سيتي، وليدز يونايتد مع أستون فيلا، ونيوكاسل مع ساوثهامبتون، في مباريات مؤجلة.

وتقام يوم السبت 3 مباريات في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلعب مانشستر يونايتد مع توتنهام هوتسبير، ليفربول مع برايتون، وبرينتفورد مع بيرنلي.

أما يوم الأحد فيواجه تشيلسي نيوكاسل، ويلعب ليستر سيتي مع آرسنال، وإيفرتون مع وولفرهامبتون، على أن يحل مانشستر سيتي ضيفا على كريستال بالاس يوم الإثنين.