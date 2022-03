توتنهام يكتسح إيفرتون 5/0 في الدوري الإنجليزي

اكتسح توتنهام هوتسبير ضيفه إيفرتون وتغلب عليه 5/0 اليوم الإثنين في في ختام مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف توتنهام الأول في الدقيقة 14 بتوقيع مايكل كين لاعب إيفرتون بالخطأ في مرمى فريقه. وأضاف الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الهدف الثاني للسبيرز في الدقيقة 17، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ديان كولوسيفسكي.

A dominant display from Spurs as they cruise past Everton #TOTEVE pic.twitter.com/NLAeOtKBZw

ووقع هاري كين ثالث أهداف توتنهام في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول على تفوق توتنهام 3/0.

ومع بداية الشوط الثاني سجل الإسباني سيرجو ريغيلون الهدف الرابع لتوتنهام في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 55 عاد هاري كين وسجل الهدف الشخصي الثاني والخامس لتوتنهام بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء. مستغلا كرة متقنة من مات دوهيرتي.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 45 نقطة من 26 مباراة، في المقابل جمدت الخسارة رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.

Harry Kane has now scored more Premier League goals (176) than Thierry Henry (175).

North London’s finest. 🔴⚪ pic.twitter.com/WHjrAsCeDh

— Squawka Football (@Squawka) March 7, 2022