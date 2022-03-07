تليغراف: راشفورد يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد

قالت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الإثنين، إن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد يفكر في الرحيل عن أولد ترافورد في السوق الصيفي المقبل.

وينتهي عقد راشفورد، البالغ من العمر 24 عاما، مع مانشستر يونايتد في يونيو 2023، ولدى إدارة الفريق خيار التمديد لمدة عام آخر، لكن صحيفة ”تليغراف“ قالت إن اللاعب الشاب يفكر في الرحيل عن النادي.

تقرير: باريس سان جيرمان الوجهة المقبلة لرونالدو حال قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد https://t.co/yFuUUVvrtk pic.twitter.com/xvlHxVnatH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 7, 2022

وأوضحت الصحيفة أن راشفورد غير راضٍ عن قلة مشاركاته تحت قيادة المدرب الألماني رالف رانجنيك ويأمل أن يتحسن الوضع، لكنه يولي اهتمامًا جادًا لأول مرة لطلب الانتقال من نادي طفولته.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن راشفورد شارك في 24 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي، سجل فيها 5 أهداف وصنع 2، علما أنه شارك في الدقيقة 64 أمام مانشستر سيتي، أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة إن راشفورد محبط من قلة الاعتماد عليه، علما أنه غاب عن أول شهرين من الموسم الحالي بسبب جراحة في الكتف.

وسيبقى رانجنيك مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي، وذكرت صحيفة ”تليغراف“ أنه يجب على راشفورد أن يفكر فيما إذا كان يعتقد أن وضعه سيتحسن تحت قيادة المدرب الجديد.

تقرير: رونالدو سافر فجأة للبرتغال بمجرد علمه بالغياب عن ديربي مانشستر https://t.co/CAh12kJ2g6 pic.twitter.com/yWOMdr3MP5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

وأشارت إلى أن الدولي الإنجليزي سيرحب بأي توضيح يمكن أن يقدمه النادي، رغم أنه ليس هناك ما يضمن قبول مانشستر يونايتد للموافقة على رحيل اللاعب، وفقا للصحيفة.

وأكدت ”تليغراف“ أن مانشستر يونايتد منخرط بشكل كامل في البحث عن مدرب دائم، وتراجع ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان من قائمة المدربين المفضلين، لصالح إيريك تين هاغ المدير الفني لأياكس أمستردام الهولندي.

وعلى الرغم من أن مانشستر يونايتد لا يقصر قائمته المختصرة على هذا الثنائي، إلا أن إدارة النادي معجبة بالعمل الذي يقوم به تين هاغ، البالغ من العمر 52 عاما، مع أياكس.

غاب لسبب تكتيكي وليس للإصابة.. شقيقة كريستيانو رونالدو تثير الجدل بعد إبعاده عن ديربي مانشستر https://t.co/rrLm3bxg19 pic.twitter.com/YZQsVjxCmz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة قاسية بنتيجة 1/4 أمام جاره مانشستر سيتي، أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

وسيلعب مانشستر يونايتد سلسلة من المباريات القوية، حيث سيلعب مع توتنهام، يوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم مع أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم ليفربول وليستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.