تقرير: باريس سان جيرمان الوجهة المقبلة لرونالدو حال قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو اتخذ قراره بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، حال قرر المدرب الجديد للفريق عدم الاعتماد عليه“.

وقال الصحفي جاك تالبوت، في تقرير له، يوم الإثنين، عبر موقع ”FootballTransfers“ إن ”مهمة إيجاد ناد جديد لن تكون مشكلة بالنسبة لرونالدو“.

وأشار في تقرير إلى أن ”باريس سان جيرمان هو الوجهة الأكثر احتمالا لرونالدو وعلى رأس جدول أعماله، إذا قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد“.

وتابعت: ”إذا فشل الفريق في الوصول إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، فمن المحتمل أن يخرج رونالدو“.

وكانت صحيفة ”ذا أثليتك“، ذكرت أن كريستيانو رونالدو سافر إلى البرتغال فور علمه بعدم إمكانية تواجده في قائمة الفريق لخوض دربي مانشستر ضد مانشستر سيتي، أمس الأحد.

وذكر الموقع أن رونالدو سافر إلى البرتغال بمجرد أن علم بغيابه عن ديربي مانشستر، حيث أبلغ عن مشكلة في الفخذ ولم يستطع العلاج تهدئتها، ليستقل طائرته إلى البرتغال قبل يوم الأحد.

وتسببت الرحلة في مفاجأة داخل غرفة خلع الملابس، وفقا للصحيفة الشهيرة، فعلى الرغم من أنه لا يُلزم اللاعبون المصابون بحضور المباريات، إلا أنه يُقال إن زملاء رونالدو في الفريق كانوا يشعرون أن وجوده من الممكن أن يكون مفيدا نظرا لقيمته.

وخسر مانشستر يونايتد هذه المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل كيفن دي بروين ”هدفين“ ورياض محرز ”هدفين“، بينما سجل غادون سانشو هدف الشياطين الحمر الوحيد.

