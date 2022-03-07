تقرير: باريس سان جيرمان الوجهة المقبلة لرونالدو حال قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو اتخذ قراره بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، حال قرر المدرب الجديد للفريق عدم الاعتماد عليه“.

وقال الصحفي جاك تالبوت، في تقرير له، يوم الإثنين، عبر موقع ”FootballTransfers“ إن ”مهمة إيجاد ناد جديد لن تكون مشكلة بالنسبة لرونالدو“.

وأشار في تقرير إلى أن ”باريس سان جيرمان هو الوجهة الأكثر احتمالا لرونالدو وعلى رأس جدول أعماله، إذا قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد“.

وتابعت: ”إذا فشل الفريق في الوصول إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، فمن المحتمل أن يخرج رونالدو“.

وكانت صحيفة ”ذا أثليتك“، ذكرت أن كريستيانو رونالدو سافر إلى البرتغال فور علمه بعدم إمكانية تواجده في قائمة الفريق لخوض دربي مانشستر ضد مانشستر سيتي، أمس الأحد.

وذكر الموقع أن رونالدو سافر إلى البرتغال بمجرد أن علم بغيابه عن ديربي مانشستر، حيث أبلغ عن مشكلة في الفخذ ولم يستطع العلاج تهدئتها، ليستقل طائرته إلى البرتغال قبل يوم الأحد.

وتسببت الرحلة في مفاجأة داخل غرفة خلع الملابس، وفقا للصحيفة الشهيرة، فعلى الرغم من أنه لا يُلزم اللاعبون المصابون بحضور المباريات، إلا أنه يُقال إن زملاء رونالدو في الفريق كانوا يشعرون أن وجوده من الممكن أن يكون مفيدا نظرا لقيمته.

وخسر مانشستر يونايتد هذه المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل كيفن دي بروين ”هدفين“ ورياض محرز ”هدفين“، بينما سجل غادون سانشو هدف الشياطين الحمر الوحيد.

🗣 "I have to believe my medical department" Ralf Rangnick doubles down on Cristiano Ronaldo's injury ahead of the Manchester derby after it was questioned by reports pic.twitter.com/K4VUMmHdku — Football Daily (@footballdaily) March 7, 2022

تصريحات رالف رانجنيك

فيما رفض رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، أي إشارة إلى أن غياب كريستيانو رونالدو عن فريقه خلال الهزيمة 4-1 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لم يكن لمجرد إصابة في الفخذ.

وتساءل روي كين قائد يونايتد السابق عن حقيقة إصابة رونالدو أثناء بث شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية لمباراة قمة مانشستر قائلا: ”نتحدث عن كون رونالدو مثل الآلة، نادرا ما يتعرض للإصابة والآن يخرج بين الحين والآخر… ويقول إصابة في الفخذ. هذا لا يقنعني“.

وأدلى كين بتعليقات مماثلة بعد المباراة وطُلب من رانجنيك الرد في مؤتمره الصحفي.

وقال المدرب الألماني: ”جاء الطبيب لرؤيتي يوم الجمعة وأخبرني بأن كريستيانو لا يمكنه التدريب بسبب مشكلة في عضلات الفخذ وكان الأمر كذلك يوم السبت ولهذا السبب لم يكن من الممكن أن يكون جزءا من الفريق.

”إنها مجرد حقيقة.. إذا أخبر اللاعبون الفريق الطبي بأنهم مصابون ولا يمكنهم اللعب، يجب أن أتقبل ذلك“.

وغاب عن يونايتد أيضا مهاجم أوروغواي إدينسون كافاني بسبب الإصابة لكن رانجنيك قال إنه كان لائقا بدرجة كافية للتدريب.

وأضاف المدرب الألماني: ”إيدي تدرب في الأيام الثلاثة الماضية، تدرب جيدا لكنه كان ما زال يشعر بعد هذه التدريبات بأنه غير لائق للعب. هذه حقيقة. كمدرب، لا يمكنني إجبار أي لاعب إذا لم يشعر بأنه جاهز بما يكفي للعب“.

وخرج يونايتد من المراكز الأربعة الأولى بعد هزيمته ويبتعد الآن بنقطة واحدة وراء آرسنال الذي فاز 3-2 على واتفورد، يوم الأحد، لكن الفريق اللندني تتبقى له أيضا ثلاث مباريات إضافية وقال رانجنيك إنه لا يوجد مجال كبير للخطأ.

وقال: ”لم أكن أتوقع في الواقع خسارة آرسنال أمام واتفورد، لذا من الواضح بالنسبة لنا، إذا كنا ما زلنا نريد الحصول على فرصة لاحتلال المركز الرابع في نهاية الموسم، فلا يمكننا تقريبا خسارة أي نقاط أخرى“.