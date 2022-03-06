تقرير: رونالدو سافر فجأة للبرتغال بمجرد علمه بالغياب عن ديربي مانشستر

قالت صحيفة ”ذا أتليتك“ البريطانية إن كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد سافر للبرتغال بمجرد معرفته بغيابه عن التشكيلة الأساسية والاحتياطية لفريقه خلال الخسارة 4-1 أمام مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في ديربي مانشستر.

وأعتقد كاتيا إيفيرو، شقيقة النجم البرتغالي أن غيابه عن الديربي كان لأسباب فنية وليس للإصابة حسبما قال المدير الفني الألماني المؤقت لمانشستر يونايتد رالف رانغنيك.

وأضافت ”ذا أتليتيك“ أن رونالدو سافر إلى البرتغال بمجرد أن أصبح غيابه عن ديربي مانشستر واضحًا. وقد أعلن عن إصابته في فخذه وهي ذات الإصابة التي عانى منها في وقت سابق من هذا العام، ثم استقل طائرة إلى وطنه قبل المباراة.

وتقول مصادر للصحيفة إن رحلة رونالدو للبرتغال أحدثت مفاجأة في غرفة تبديل الملابس بالفريق، بالنظر إلى أهمية المباراة وذلك نظرا لعدم التزام اللاعبين المصابين بحضور المباريات، لكن يُقال إن زملاء رونالدو في الفريق يشعرون أن وجوده في الملعب ، بالنظر إلى اسمه وإسهاماته هذا الموسم، كان من الممكن أن يكون مفيدًا.

ولن يلعب مانشستر يونايتد مرة أخرى هذا الأسبوع حتى استضافة توتنهام هوتسبر في أولد ترافورد يوم السبت المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه رانغنيك أي إشارة إلى أن غياب رونالدو عن فريقه خلال الديربي لم يكن لمجرد إصابة في الفخذ.

وقال عقب المباراة ”جاء الطبيب لرؤيتي يوم الجمعة وأخبرني بأن كريستيانو لا يمكنه التدريب بسبب مشكلة في عضلات الفخذ وكان الأمر كذلك يوم السبت ولهذا السبب لم يكن من الممكن أن يكون جزءا من الفريق. إنها مجرد حقيقة.. إذا أخبر اللاعبون الفريق الطبي بأنهم مصابون ولا يمكنهم اللعب، يجب أن أتقبل ذلك“.

ولعب يونايتد بدون رونالدو وإدينسون كافاني بسبب الإصابة واختار المدير الفني الألماني على نحو مفاجئ إشراك الثنائي برونو فرنانديز وبول بوغبا في مراكز هجومية.

وأحرز كل من كيفن دي بروين والجزائري رياض محرز هدفين ليعيد مانشستر سيتي الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي إلى ست نقاط بفوزه 4-1 على غريمه مانشستر يونايتد في استاد الاتحاد.

وقدم يونايتد أداء قتاليا مثيرا للإعجاب في الشوط الأول الذي انتهى بتأخره 2-1، لكن قدرات سيتي الكبيرة ظهرت بعد الاستراحة وبدا فريق المدير الفني الألماني رانغنيك محبطا إلى حد كبير.

ويملك مانشستر سيتي 69 نقطة من 28 مباراة مقابل 63 نقطة في رصيد ليفربول من 27 مباراة. وتراجع يونايتد إلى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف آرسنال الذي تغلب على واتفورد وتتبقى له ثلاث مباريات إضافية.