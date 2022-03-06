تأجيل مباراة أوكرانيا وإسكتلندا في ملحق تصفيات كأس العالم بسبب الحرب

تأجلت المواجهة الفاصلة بين إسكتلندا وأوكرانيا في قبل نهائي تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم إلى يونيو/حزيران المقبل بقرار من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ألكسندر تشيفرين، وذلك وفقًا للكرواتي داريو سيرنا مدير كرة القدم في نادي شاختار دونيتسك الأوكراني.

وكان من المقرر في الأصل أن تقام المباراة في إستاد هامبدن بارك في إسكتلندا يوم 24 مارس/آذار الحالي قبل أن تطلب أوكرانيا رسميًا تأجيلها نظرًا للمشاهد المروعة التي شهدتها البلاد نتيجة الغزو الروسي.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والدولي (الفيفا) للإعلان عن تأجيل مباراة إسكتلندا مع أوكرانيا وكذلك ويلز ضد النمسا في الأيام المقبلة نظرًا لأنه من المتوقع أن يلتقي الفائزان في كل منهما من أجل حجز مقعد في كأس العالم في قطر في وقت لاحق من هذا العام.

وواجه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو انتقادات بسبب عدم تحركه سريعا بشأن تأجيل مباريات أوكرانيا، على الرغم من إصدار بيان قصير يؤكد أن مزيدًا من المعلومات سيكون متاحًا قريبًا.

وقال متحدث باسم الفيفا ”يعرب الفيفا عن تضامنه العميق مع كل من يتأثر بما يحدث في أوكرانيا“ ، مضيفا: ”سيتم تقديم تحديث آخر في الوقت المناسب بشأن مباريات المنتخب الأوكراني في تصفيات كأس العالم“.

وسمح تشيفرين بالفعل لعدد من اللاعبين الأوكرانيين وكذلك النجوم الأجانب المقيمين في البلاد بالإقامة في موطنه سلوفينيا.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إنه من المتوقع أن يكون سيرنا قد تواصل مع تشيفرين للحصول على معلومات بشأن المباراة لضمان سلامة جميع اللاعبين الموجودين في أوكرانيا.

وقد كشف منذ ذلك الحين أن تشيفرين قرر تأجيل مباراة إسكتلندا مع أوكرانيا حتى الصيف.

وأوضح سيرنا: ”تحدثت مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين مرة أخرى اليوم. لقد دافع عن كرة القدم الأوكرانية. أفهم أن لا أحد يهتم بكرة القدم الآن ، لكنه أخبرني أن المباراة بين أوكرانيا وإسكتلندا ستؤجل إلى يونيو.

”إضافة إلى ذلك، ستكون هناك فترة انتقالات خاصة تم إعدادها للسماح للاعبين المقيمين في أوكرانيا بالانتقال المؤقت خلالها للسماح لهم بالعودة للعب كرة القدم. اتصلت به عندما اندلعت الحرب لطلب المساعدة، لقد ساعد شخصيًا في ترتيب رحلة قطار لإخراج اللاعبين من البلاد، لقد وعد أنه سيساعد اللاعبين وقد أوفى بوعده“.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد إنه تم تأكيد مقتل ما لا يقل عن 364 مدنيا في أوكرانيا منذ غزو القوات الروسية للجمهورية السوفيتية السابقة في 24 فبراير/شباط الماضي بينما أصيب 759 آخرون، على الرغم من أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.