ديلي ميل: مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد توقفت بسبب حالة طبية طارئة

كشفت وسائل إعلام إنجليزية سبب توقف مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وتوقفت مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لنحو 3 دقائق بسبب حالة طبية طارئة، حيث تم تنبيه لاعبي مانشستر سيتي ويونايتد، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“.

مانشستر سيتي هو أكثر من حقق فوزا على مانشستر يونايتد ذهاباً وإياباً في موسم من الدوري الإنجليزي "٥" مرات .. ليفربول فعلها "٤" مرات pic.twitter.com/pVXMauFz3D — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

وتوقفت المباراة في الدقيقة 35 مع تقدم مانشستر سيتي 2/1 على ملعب الاتحاد، ونبه المشجعون القلقون في المدرج الجنوبي اللاعبين إلى الحادثة، وأبلغوا الحكم مايكل أوليفر.

وأوقف الحكم مايكل أوليفر المباراة، وتوجه إلى خط التماس للتحدث مع الحكم الرابع، ووفقًا لشبكة ”بي بي سي“، فقد ”انهار“ شخص في المدرج خلف مرمى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، لكنه تمكن من النهوض بعد العلاج، واستؤنفت المباراة بعد بضع دقائق.

وشهد هذا الموسم عددًا من الحوادث المماثلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تم إيقاف مباراة نيوكاسل وتوتنهام، في أكتوبر الماضي، لمدة 20 دقيقة بعد إصابة أحد المشجعين بسكتة قلبية.

ووقعت حوادث أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية.

رياض محرز ينافس محمد صلاح على رقم قياسي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم https://t.co/nJB0OtYhDf pic.twitter.com/x4TqqKobvl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

فوز ثمين

وحقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا ومهمًا بنتيجة 4/1 على ضيفه مانشستر يونايتد، في قمة مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

وسجل البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء وضعها على يمين الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وتعادل جادون سانشو لمانشستر يونايتد في الدقيقة 22 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع، مستغلًا تمريرة رائعة من الفرنسي بول بوغبا.

رياض محرز لاعب #مانشستر_سيتي آخر "10" مباريات في البريميرليغ سجل "8" أهداف كريستيانو رونالدو لاعب #مانشستر_يونايتد آخر "10" مباريات في البريميرليغ سجل هدفين#ديربي_مانشستر#مانشًستر_سَيًتي_مانشسًتر_يوَنايتد pic.twitter.com/V9armenwe9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

وسجل دي بروين الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وضعها بقوة في شباك دي خيا.

ووقَّع النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 68 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد ركلة ركنية لعبها دي بروين.

ووقع رياض محرز وسجل الهدف الثاني له، والرابع لمانشستر سيتي، في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 69 نقطة من 28 مباراة، في المركز الأول، متقدمًا بـ6 نقاط عن ليفربول الثاني الذي لعب 27 مباراة، وحقق مانشستر سيتي الفوز الـ22، في حين تعادل 3 مرات، وخسر 3 مرات.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد مانشستر يونايتد عند 47 نقطة من 28 مباراة في المركز الخامس، وخسر مانشستر يونايتد للمرة السابعة، في حين فاز 13 مرة، وتعادل 8 مرات.