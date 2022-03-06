رياض محرز ينافس محمد صلاح على رقم قياسي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

واصل الجزائري رياض محرز تحقيق الأرقام القياسية في الكرة الإنجليزية هذا الموسم وذلك بعد هدفه في مرمى مانشستر يونايتد في ديربي مانشستر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

وسجل قائد الجزائر الهدف الثالث لفريقه سيتي في مرمى الإسباني ”ديفيد دي خيا“ حارس يونايتد في الدقيقة 68 ليصبح اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي سجل 20 هدفًا هذا الموسم في كافة المسابقات إلى جوار المصري محمد صلاح.

ويتصدر ”صلاح“ قائد المنتخب المصري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 19 هدفًا رغم غيابه نحو شهر عن فريقه ليفربول للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون خلال الشهرين الماضيين.

وفي المقابل أحرز محرز 9 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بهدفه في يونايتد، ليرفع مجموعة إلى 20 هدفًا في كافة المسابقات هذا الموسم.

ومحرز الوحيد الذي سجل 10 أهداف في آخر 11 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا، ليؤكد أنه يخوض أفضل مواسمه على الإطلاق في الكرة الإنجليزية من حيث عدد الأهداف، حيث سجل هدفين أكثر من أفضل مواسمه السابقة عندما قاد ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الممتاز، موسم 2015-2016.

ثنائي عربي لاعبان فقط من الدوري الإنجليزي سجلا "20" هدفا على الأقل في كل البطولات هذا الموسم .. محمد صلاح و رياض محرز#ديربي_مانشستر#مانشًستر_سَيًتي_مانشسًتر_يوَنايتد pic.twitter.com/0Fdu4XwybK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

وبلغ مجموع ما سجله النجم الجزائري مع سيتي في كافة المسابقات هذا الموسم 20 هدفًا حتى الآن بواقع 9 في الدوري الممتاز، و 6 في دوري الأبطال، و 3 في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهدفان في كأس الرابطة.

وفي المقابل أحرز ”كيفن دي بروين“ هدفه رقم 50 مع فريقه مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن حسن حظه الدولي البلجيكي أن الهدف كان في مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد.

وقال موقع ”سكواكا“ للإحصاءات إن ”دي بروين“ أصبح ثامن لاعب في تاريخ سيتي يحرز 50 هدفًا أو أكثر في الدوري الممتاز.

كما أصبح ”دي بروين“ أول لاعب في سيتي يسجل هدفين في الديربي منذ الأرجنتيني المتعزل سيرجيو أغويرو، في العام 2015.