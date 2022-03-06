غاب لسبب تكتيكي وليس للإصابة.. شقيقة كريستيانو رونالدو تثير الجدل بعد إبعاده عن ديربي مانشستر

أثارت كاتيا إيفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، الجدل حول سبب غيابه عن قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبعد المدرب الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمانشستر يونايتد رونالدو عن قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي اليوم الأحد على ملعب الاتحاد.

قبل الديربي قال رانجنيك، في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”رونالدو يعاني من بعض المشاكل في الفخذ، ورافائيل فاران ولوك شو تعرضا للإصابة بفيروس كورونا“.

ونشرت الحسابات المهتمة بأخبار النجم البرتغالي على ”إنستجرام“، قوله إن غيابه جاء لسبب تكتيكي وليس للإصابة، وهو ما أيدته شقيقة اللاعب بوضع إعجاب على المنشور.

ونشر حساب ”cr7.o’lendario“، المهتم بأخبار كريستيانو رونالدو صورة للاعب البرتغالي، عبر موقع ”إنستغرام“ وكتب ”كريستيانو رونالدو غير مصاب أو مريض، الرجل سليم 100%“.

أكثر فريق خسر بيب غوارديولا أمامه في مسيرته التدريبية على ملعبه هو .. مانشستر يونايتد (٤) مباريات#مانشستر_سيتي #مانشستر_يونايتد#ديربي_مانشستر pic.twitter.com/hsviGmVQQG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

وأضاف: ”أنا حزين وغاضب لأن رانجنيك قرر إفساد اليوم، بإخراج رونالدو من الديربي لأسباب تكتيكية“.

ووضعت كاتيا إيفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو إعجابا على المنشور، علما أن رونالدو نفسه يتابع الحساب.

وحسب موقع ”transfermarkt“ فإن رونالدو لعب 15 مباراة ضد مانشستر سيتي، حقق الفوز 9 مرات، وتعادل مرتين، وخسر 4 مرات، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

سبب استبعاد كريستيانو رونالدو من مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد https://t.co/ihLRtZheTP pic.twitter.com/rCBoMiGd86 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

وسجل رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، 15 هدفا وصنع 3 في 31 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي قادما من يوفنتوس، بعد 12 عاما من رحيله إلى ريال مدريد صيف عام 2009، ومنه إلى يوفنتوس صيف 2018.

تاريخ الديربي

ويشهد التاريخ على مواجهات ديربي مانشستر منذ يوم الـ12 من نوفمبر 1881، وتقابل الفريقان في الدوري الإنجليزي الممتاز 49 مرة وفاز مانشستر سيتي 16 مرة مقابل 24 مرة لمانشستر يونايتد وتعادلا في 9 مناسبات.

الدولي الإنجليزي السابق جون بارنز: "لو انضم كريستيانو رونالدو إلى مانشستر سيتي مطلع الموسم بدلا من مانشستر يونايتد لكان في رصيده حاليا ٢٥ هدفا.#مانشستر_سيتي #ديربي_مانشستر pic.twitter.com/fJcxkyTsYu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

ويتفوق إجمالا مانشستر يونايتد برصيد 77 فوزا مقابل 56 فوزا لمانشستر سيتي و53 تعادلا بين الفريقين.

وخرج آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ6 من نوفمبر الماضي بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2/0 في ملعب أولد ترافورد.

ويعد الإنجليزي واين روني أكثر من سجل أهدافا في ديربي مانشستر برصيد 11 هدفا.