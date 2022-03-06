رياضة

غاب لسبب تكتيكي وليس للإصابة.. شقيقة كريستيانو رونالدو تثير الجدل بعد إبعاده عن ديربي مانشستر
تاريخ النشر: 06 مارس 2022 18:28 GMT
تاريخ التحديث: 06 مارس 2022 19:50 GMT

غاب لسبب تكتيكي وليس للإصابة.. شقيقة كريستيانو رونالدو تثير الجدل بعد إبعاده عن ديربي مانشستر

رونالدو سجل 15 هدفا وصنع 3 في 31 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أثارت كاتيا إيفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، الجدل حول سبب غيابه عن قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي  في قمة الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبعد المدرب الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمانشستر يونايتد رونالدو عن قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي اليوم الأحد على ملعب الاتحاد.

2022-03-2541

قبل الديربي قال رانجنيك، في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”رونالدو يعاني من بعض المشاكل في الفخذ، ورافائيل فاران ولوك شو تعرضا للإصابة بفيروس كورونا“.

ونشرت الحسابات المهتمة بأخبار النجم البرتغالي على ”إنستجرام“، قوله إن غيابه جاء لسبب تكتيكي وليس للإصابة، وهو ما أيدته شقيقة اللاعب بوضع إعجاب على المنشور.

ونشر حساب ”cr7.o’lendario“، المهتم بأخبار كريستيانو رونالدو صورة للاعب البرتغالي، عبر موقع ”إنستغرام“ وكتب ”كريستيانو رونالدو غير مصاب أو مريض، الرجل سليم 100%“.

وأضاف: ”أنا حزين وغاضب لأن رانجنيك قرر إفساد اليوم، بإخراج رونالدو من الديربي لأسباب تكتيكية“.

ووضعت كاتيا إيفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو إعجابا على المنشور، علما أن رونالدو نفسه يتابع الحساب.

وحسب موقع ”transfermarkt“ فإن رونالدو لعب 15 مباراة ضد مانشستر سيتي، حقق الفوز 9 مرات، وتعادل مرتين، وخسر 4 مرات، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

وسجل رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، 15 هدفا وصنع 3 في 31 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي قادما من يوفنتوس، بعد 12 عاما من رحيله إلى ريال مدريد صيف عام 2009، ومنه إلى يوفنتوس صيف 2018.

تاريخ الديربي
ويشهد التاريخ على مواجهات ديربي مانشستر منذ يوم الـ12 من نوفمبر 1881، وتقابل الفريقان في الدوري الإنجليزي الممتاز 49 مرة وفاز مانشستر سيتي 16 مرة مقابل 24 مرة لمانشستر  يونايتد وتعادلا في 9 مناسبات.

ويتفوق إجمالا مانشستر يونايتد برصيد 77 فوزا مقابل 56 فوزا لمانشستر سيتي و53 تعادلا بين الفريقين.

وخرج آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ6 من نوفمبر الماضي بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2/0 في ملعب أولد ترافورد.

ويعد الإنجليزي واين روني أكثر من سجل أهدافا في ديربي مانشستر برصيد 11 هدفا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play