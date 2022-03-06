إيرلينغ هالاند حائر بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

قال جان إيج فيورتوفت، وهو لاعب نرويجي سابق، ومقرب جدا من عائلة إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، إن اللاعب الشاب حائر بين الانتقال لريال مدريد أو مانشستر سيتي.

ويتنافس كبار أوروبا على التعاقد مع هالاند بعد أرقامه المميزة مع ريد بول سالزبورغ وبروسيا دورتموند، علما أنه يغيب حاليا عن المباريات؛ بسبب الإصابة.

ماركا: ريال مدريد واثق من التعاقد مع هالاند.. وخوان لابورتا يجتمع مع وكيله رايولا https://t.co/e0CBFnNI3T pic.twitter.com/yXVtRIjnQ7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 26, 2022

وتحدث جان إيج فيورتوفت لشبكة ”ESPN“ عن مستقبل هالاند، وكشف أن ”كل شيء بين ناديين وأعتقد أنهما ريال مدريد ومانشستر سيتي. الشيء الذي أعتقد أنه احتمال أكثر، ربما سيحدث في النهاية، لكن الآن الأمر بين بلدين وناديين“.

وأوضح: ”لدي شعور بأن ريال مدريد يتقدم على برشلونة، ما أعرفه هو أن العملية التي يمرون بها الآن تعتمد على العديد من التفاصيل. في النهاية، سيتعين على هالاند أن يتخذ قرارا“.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، إنه في إنجلترا وحتى داخل ريال مدريد يرون أن مانشستر سيتي هو المرشح الرئيسي للتعاقد مع هالاند هذا الصيف، إذ يبحث النادي الإنجليزي عن مهاجم ويبدو أن النرويجي هو المرشح الرئيس.

وينتهي عقد هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، مع بروسيا دورتموند في يونيو 2024، لكن تقارير ذكرت أنه يمكن التعاقد معه الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو، بموجب بند في عقد اللاعب والنادي.

هل يكرر فلورنتينو بيريز خطأ رونالدينيو مع إيرلينغ هالاند؟ https://t.co/lo8gD9lVVu pic.twitter.com/rF5p7RRCKs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022

وانتقل هالاند من ريد سالزبورغ النمساوي إلى بروسيا دورتموند في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو فقط.

ووفقا لموقع ”“transfermarkt فإن هالاند سجل 23 هدفا وصنع 6 في 20 مباراة الموسم الحالي مع بروسيا دورتموند، وبالمجمل وصل إلى تسجيل 80 هدفا وصناعة 21 في 79 مباراة.

هالاند وبايرن ميونخ

وكان أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، قد أكد في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“، بتواجده في موناكو مؤخرًا، ما سمح له بمقابلة مينو رايولا وكيل أعمال هالاند.

وقال كان: ”كنت في موناكو بالفعل، لكني تواجدت أيضًا في لندن، الأمر ليس مقتصرًا على مقابلة الوكلاء فحسب، أعتقد أنه من الطبيعي الجلوس مع هذا الوكيل أو ذاك“.

كما ترددت أنباء عن سفر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إلى مدينة ميونخ الألمانية لمقابلة هالاند، وإقناعه بالانتقال إلى برشلونة الموسم المقبل.