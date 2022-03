سبب استبعاد كريستيانو رونالدو من مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو من مواجهة فريقه مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، في قمة مباريات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، جاءت بسبب الإصابة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ذا أثلتيك“، فإن ”كريستيانو رونالدو سيغيب عن مانشستر يونايتد اليوم في الديربي بسبب الإصابة، الأمر ذاته سينطبق على كافاني، وراشفورد هو المهاجم الوحيد المتاح في قائمة الشياطين الحمر“.

ويحل يونايتد ضيفا على سيتي في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وكانت صحيفة ”مانشستر إيفنينغ نيوز“ قد أشارت، أمس، إلى أن رونالدو لم يتواجد مع باقي الفريق في الفندق ليلة المباراة؛ مما يثير الشكوك حول مشاركته ضد رجال بيب غوارديولا.

وأوضح التقرير أن رونالدو لم يكن الغائب الوحيد عن تجمع الفريق الأخير قبل اللقاء، بل هناك أيضا إدينسون كافاني ولوك شاو ورافاييل فاران.

🚨 JUST IN: Cristiano Ronaldo has been ruled out of Sunday’s Manchester derby through injury. Edinson Cavani is also not part of the match-day squad for the game at the Etihad Stadium #mufc #mujournal

[@lauriewhitwell/@TheAthleticUK] pic.twitter.com/L8sSMyALoc

— United Journal (@theutdjournal) March 6, 2022