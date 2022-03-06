الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقام مساء اليوم الأحد مواجهة الديربي المرتقبة التي تجمع بين مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة الـ28 من عمر الدوري الإنجليزي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ديربي مانشستر في البريميرليغ.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف، مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية على ملعب ”الاتحاد“.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وحقق مانشستر سيتي 21 فوزا بجانب 3 تعادلات و3 هزائم، وسجل الفريق 64 هدفا وهو صاحب ثاني أقوى هجوم واستقبل 17 هدفا وهو صاحب أقوى دفاع.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 47 نقطة بقيادة المدرب الألماني رالف رانجينك.

وحقق مانشستر يونايتد 13 فوزا وتعادل 8 مرات وتلقى 6 هزائم، وسجل الفريق 44 هدفا واستقبل 34 هدفا.

ويتصدر ترتيب هدافي مانشستر سيتي اللاعب رحيم سترلينغ برصيد 10 أهداف، بينما يعتلي صدارة ترتيب هدافي مانشستر يونايتد الثنائي البرتغالي برونو فرنانديز وكريستيانو رونالدو برصيد 9 أهداف لكل منهما.

𝑾𝒆 𝑨𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 🏆🎶 …And this is Derby Day – C’MON CITY!!! 💙#ManCity pic.twitter.com/uyzpysoK5V — Manchester City (@ManCity) March 6, 2022

ماذا يقول التاريخ؟

يشهد التاريخ على مواجهات ديربي مانشستر منذ يوم الـ12 من نوفمبر 1881، وتقابل الفريقان في البريميرليغ 49 مرة وفاز السيتي 16 مرة مقابل 24 مرة لليونايتد وتعادلا في 9 مناسبات.

ويتفوق إجمالاً مانشستر يونايتد برصيد 77 فوزا مقابل 56 فوزا للسيتي و53 تعادلا بين الفريقين.

وخرج آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ6 من نوفمبر الماضي بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في ملعب أولد ترافورد.

ويعد واين روني أكثر من سجل أهدافا في ديربي مانشستر برصيد 11 هدفا.

غوارديولا: مانشستر سيتي يحتاج "بكل تأكيد" إلى التعاقد مع مهاجم https://t.co/5IBvXKxODv pic.twitter.com/eWVSIiHwVx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

أفكار غوارديولا

يتسلح مانشستر سيتي بأفكار مدربه بيب غوارديولا لحسم لقاء الديربي ضد مانشستر يونايتد وتعزيز الصدارة.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه سيخوض مواجهة صعبة على الصعيد التكتيكي، مثل رانجينك الذي يجيد أسلوب الضغط وهو ما يجعل اللقاء صعبا.

وأشار إلى أن مواجهة الديربي لا تضمن للفريق حسم اللقب، ولكن في النهاية هي مباراة ديربي ولها أجواء تنافسية مثيرة.

ويغيب عن صفوف مانشستر سيتي الثلاثي روبن دياز وكول بالمر وناثان آكي بسبب الإصابات.

ويعتمد السيتي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إديرسون مورايس وأمامه رباعي خط الدفاع جون ستونز وإيمريك لابورت ويمينا كايل ووكر ويسارا جواو كانسيلو.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره كيفين دي بروين وإلكاي غوندوغان، بينما يقود خط الهجوم رياض محرز وبجواره فيل فودين وبرناردو سيلفا أو رحيم سترلينغ.

خطط رانجينك

يأمل رالف رانجينك تحقيق الفوز بلقاء الديربي لكسب المزيد من الثقة ومواصلة محاولاته لتحسين نتائج فريقه.

وأكد رانجينك في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أنه سيواجه أفضل فريق في العالم ولكن الأمر يتعلق بالعمل التكتيكي والصراع داخل الملعب وهو ما يسعى للفوز به وحسم تفاصيل اللقاء.

وأشار إلى أن غوارديولا يعد أحد أفضل مدربي العالم ولديه فريق مميز ومواجهته ستكون صعبة بكل المقاييس.

ومن المرجح أن يعتمد مانشستر يونايتد على تشكيلة تضم حارس المرمى دافيد دي خيا وأمامه رباعي خط الدفاع هاري ماغواير وفيكتور ليندلوف ويميناً دييغو دالوت ويسارا أليكس تيليس.

ويقود خط الوسط سكوت ماكتموناي وبجواره فريدريك كانوتيه وبول بوغبا وفي الهجوم برونو فرنانديز وغادون سانشو وكريستيانو رونالدو حال جاهزيته أو أنتوني إيلانغا.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة ستكون حافلة بتفاصيل تكتيكية مهمة بين غوارديولا ورانجينك.

وأشار إلى أن مانشستر يونايتد يلعب بالضغط القوي في وسط الملعب عن طريق كانوتيه وماكتموناي بجانب سرعة سانشو وتحركات فرنانديز.

وأوضح أن السيتي يلعب على الاستحواذ ولديه لاعبون موهوبون، مثل: كيفين دي بروين بجانب نجوم الخط الأمامي رياض محرز وسترلينغ وفودين.