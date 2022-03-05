ترتيب الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يكتسح بيرنلي برباعية

اكتسح فريق تشيلسي مضيفه بيرنلي، بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف تشيلسي كل من ريس جيمس، في الدقيقة 47، وكاي هافرتز ثنائية في الدقيقتين 52 و55، وكريستيان بوليسيتش، في الدقيقة 69.

ورفع تشيلسي الذي أعلن مالكه رومان أبراموفيتش نيته بيع النادي، رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث وله مباراتان مؤجلتان، في حين بقي رصيد بيرنلي 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

وافتتح ريس جيمس، الذي كان يشارك أساسيا لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول، التسجيل عقب مرور دقيقتين من الشوط الثاني بتسديدة في الزاوية البعيدة بعد أن راوغ دوايت ماكنيل.

وأفلت هافيرتز بعد ذلك من رقيبه كونور روبرتس ليضع الكرة برأسه في المرمى بعد تمريرة عرضية جيدة من كريستيان بوليسيك ليجعل النتيجة 2-صفر لصالح الفريق الزائر.

وأضاف المهاجم الألماني هدفا ثالثا بلمسة سهلة من مسافة قريبة عقب كرة عرضية من جيمس، وسجل بوليسيك الهدف الرابع بسهولة بعدما حول جيمس تاركوفسكي مدافع بيرنلي الكرة نحو اللاعب الأمريكي عقب تمريرة عرضية من ساؤول نيغيز.

وهتف مشجعو تشيلسي باسم مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش خلال دقيقة من التصفيق تضامنا مع أوكرانيا.

وكانت هناك إشارات دعم لأوكرانيا قبل انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي، وظهر على ملعب بيرنلي شعار ”كرة القدم تتحد“ والعلم الأوكراني على شاشة كبيرة.

وأعلن أبراموفيتش يوم الأربعاء الماضي أنه سيعرض النادي للبيع وسط دعوات متزايدة في بريطانيا لفرض عقوبات على الملياردير الروسي بعد غزو بلاده لأوكرانيا.

وبينما وقف المشجعون في الإستاد، ومن بينهم مشجعو تشيلسي، وصفقوا مع وقوف اللاعبين لمدة دقيقة قبل انطلاق المباراة، بدأ مشجعو تشيلسي يهتفون باسم مالك النادي وسط صيحات استهجان من جماهير بيرنلي.

واستحوذ أبراموفيتش على تشيلسي في 2003، وشهد عهده أكثر السنوات نجاحا في تاريخ النادي.

وطلب الملياردير الروسي من مساعديه إنشاء مؤسسة خيرية لصالح ”جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا“ والتي ستحصل على جميع العائدات الصافية من عملية بيع النادي.

كوتينيو يقود أستون فيلا لانتصار ساحق على ساوثهامبتون

وفي مباراة أخرى، سجل فيليب كوتينيو هدفا وصنع آخر ليقود أستون فيلا إلى فوز ساحق 4-صفر على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وكان فيلا متفوقا تماما على ساوثهامبتون في الشوط الأول، وكان بوسعه تسجيل أكثر من هدفين في الفترة الافتتاحية، لكن هدفا من أولي واتكنز بالإضافة إلى هدف آخر بعد لعبة جماعية سلسة قبل الاستراحة وضعا أصحاب الأرض في المقدمة.

ولم يتوقف فيلا في الشوط الثاني وتألق كوتينيو، الذي صنع الهدف الثاني لدوغلاس لويز، وأظهر مهارة رائعة قبل أن يهز الشباك ليحسم المباراة عمليا بعد سبع دقائق من استئناف اللعب.

واختتم داني إينغز الرباعية بباطن قدمه بعد دقيقتين لاحقتين، ليهدأ إيقاع فيلا في الوقت المتبقي من المباراة.

وبعد ثاني انتصار على التوالي تقدم فيلا إلى المركز 11 بفارق نقطتين خلف ساوثهامبتون صاحب المركز التاسع عقب تعرض فريق المدرب رالف هازنهوتل لهزيمته الأولى في ثماني مباريات بجميع المسابقات.

وصمد نيوكاسل يونايتد أمام موجات من الهجوم ليهزم برايتون اند هوف ألبيون 2-1 بفضل هدفي رايان فريزر وفابيان شير ويحقق انتصاره الخامس في آخر ست مباريات بالدوري ويبتعد بسبع نقاط عن منطقة الهبوط.

وسجل إيفان توني ثلاثية ليمنح برنتفورد الفوز 3-1 على مضيفه نوريتش سيتي الذي تلقت آماله في تجنب الهبوط ضربة قوية.

وصنع ويلفريد زاها الهدف الأول ثم هز الشباك من ركلة جزاء في انتصار مستحق لكريستال بالاس 2-صفر خارج ملعبه على وولفرهامبتون واندرارز.