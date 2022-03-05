بعدما كاد أن يشتبك معه.. ويليامز لاعب نوريتش سيتي يحتضن إريكسن (فيديو)

في لقطة طريفة، تدارك براندون ويليامز، لاعب نوريتش سيتي، أزمة سريعة كاد أن يفتعلها مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن.

وبدأ النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب برينتفورد المباراة أساسيا لأول مرة منذ إصابته في كأس الأمم الأوروبية 2020، في منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 39 تدخل إريكسن بقوة على ويليامز، ليقوم الأخير بالسقوط على النجم الدنماركي ويقوم منفعلا لكي يشتبك معه، ولكن بمجرد أن عرف أنه إريكسن قام باحتضانه على الأرض، ليضحك الثنائي ويكملان اللعب دون أي مشكلة.

براندون ويليامس لاعب نوريتش كان على وشك التعارك مع منافس أسقطه قبل أن يعرف أنه أريكسن لاعب برينتفورد#الدوري_الإنكليزي #أريكسن pic.twitter.com/6cra8GJRV1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 5, 2022

ويبدو أن ردة فعل مدافع نوريتش سيتي جاءت خوفا من حدوث أي أزمة للاعب الدنماركي العائد للملاعب، بعد فترة غياب طويلة من الأزمة القلبية التي لحقت به في بطولة ”يورو 2020“ الماضية.

وشارك إريكسن أساسيا في مباراة اليوم مع فريقه برنتفورد، حيث شارك معه في مواجهة ماضية ولكن من مقاعد البدلاء.

وفتح برنتفورد الباب أمام صاحب الـ30 عاما للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد معه حتى نهاية الموسم، وذلك بعد 7 أشهر على السكتة القلبية التي تعرض لها لاعب توتنهام السابق في اليورو.

وبدأ إريكسن عملية عودته للملاعب بخوضه التمارين مع فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي، بانتظار أن يجد فريقا بعدما تسببت زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب في فسخ عقده مع إنتر.

وعاد الدنماركي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تألق فيه بين 2013 و2020 خلال دفاعه عن ألوان توتنهام، قبل ترك الأخير للالتحاق بإنتر.

وخضع إريكسن لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز لمنع خطر الموت المفاجئ، لكن هذا الجهاز لا يسمح له بخوض كرة القدم على المستوى الاحترافي في الدوري الإيطالي، بخلاف بطولات أخرى.

واحتاج إريكسن بعد تعرضه للسكتة القلبية خلال المباراة الأولى لبلاده في اليورو إلى إعادة إنعاش على أرض الملعب، قبل أن يستكمل تعافيه في المستشفى، حيث تم تثبيت جهاز تنظيم دقات القلب داخل جسمه.

وشارك إريكسن في الشوط الثاني من مباراة فريقه الجديد أمام نيوكاسل يونايتد، الذي أنهى اللقاء لصالحه بنتيجة (2-0).