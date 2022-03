زينتشينكو لاعب مانشستر سيتي: لولا عائلتي لكنت في أوكرانيا للقتال ضد الروس

كشف الأوكراني أولكسندر زينتشينكو، مدافع مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عن أن عائلته فقط هي التي منعته من السفر للقتال في بلاده ضد الغزو الروسي.

وواصل مدافع مانشستر سيتي، الذي علم بغزو روسيا عندما أيقظته زوجته فلادا في منتصف الليل، يوم الخميس من الأسبوع الماضي، تدريباته وأصبح قائدًا للفريق خلال الفوز على بيتربره يونايتد في الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي.

وأرسل أصدقاء من الوطن إلى زينتشينكو مقاطع فيديو لا حصر لها للهجوم الروسي، بينما أعرب اللاعب الدولي الذي خاض 48 مباراة مع منتخب بلاده عن امتنانه للدعم العالمي لوطنه.

وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC: ”أنا أبكي فقط، لقد مر بالفعل أسبوع، لا أعد الأيام ولكن حتى عندما أقود السيارة من ملعب التدريب للمنزل، يمكنني البكاء من لا شيء“.

🗣️ "I want to send a message to people. Please don't ignore this, we need to stop the war."

In an exclusive interview with @GaryLineker, Oleksandr Zinchenko made an emotional plea following Russia's invasion of Ukraine.#bbcfootball pic.twitter.com/uMp9TUFEoB

— BBC Sport (@BBCSport) March 5, 2022