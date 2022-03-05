مع دخول النادي فصلا جديدا من تاريخه.. 6 شخصيات قادرة على إرساء سفينة تشيلسي

ستنتهي حقبة رومان أبراموفيتش كمالك لتشيلسي بشكل مفاجئ في الأيام المقبلة بعد أن أعلن عن خططه لبيع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز إثر الحرب التي شنتها بلاده روسيا على جارتها أوكرانيا وتعرضه للكثير من الضغوط في بريطانيا.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، من المقرر أن يتعرض أبراموفيتش وغيره من رجال الأعمال الموالين لنظام موسكو لعقوبات قاسية من قبل حكومة المملكة المتحدة نتيجة لذلك.

الملياردير التركي محسن بيرق: نتفاوض لشراء تشيلسي وسنرفع علم تركيا في لندن https://t.co/8ASbA2nGAl pic.twitter.com/9pR8Sil56v — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2022

ورجل الأعمال أبراموفيتش، الذي تقدر قيمة صافي ثروته بـ 10 مليارات جنيه إسترليني (13.3 مليار دولار) من قبل مجلة فوربس الأمريكية وينفي وجود أي أسباب لمعاقبته، يبحث الآن عن بيع النادي اللندني قبل أن يكمل 19 عامًا على رأس السلطة في البلوز، وهو قرار صادم ترك النادي يترنح من أثر الصدمة.

ولا يزال البحث جاريا الآن عن خليفته، الذي قد يضطر إلى دفع 2.3 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) السعر الحالي الذي يطلبه أبراموفيتش، لكن جماهير تشيلسي قلقة بشأن ما يخبئه المستقبل للفريق.

وشهد النادي بالفعل مغادرة باولو فيريرا لمنصبه كمدرب للاعبين المعارين في تشيلسي، ما أدى إلى إنهاء ارتباطه الذي دام 18 عامًا مع النادي، ومن المتوقع الآن مغادرة المزيد.

هل سيتأثر مستقبل توماس توخيل مع تشيلسي بملكية النادي https://t.co/rTGFLhHRDL pic.twitter.com/wgfSH001nR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2022

ومع وجود أمثال رجال الأعمال هانسجورغ فيس وتود بويلي كلاهما في مفاوضات للاستحواذ على النادي، يبقى أن نرى ما إذا كان أي مالك جديد يمكنه تكرار الإنجازات التي تحققت خلال فترة حكم أبراموفيتش القريبة من عقدين من الزمن.

ولكن بينما يتجه النادي في اتجاه جديد، من هم الشخصيات الموجودة بالفعل في النادي التي ستتكفل بتثبيت السفينة؟.

ألقت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية نظرة على ستة من الشخصيات الرئيسية في تشيلسي الذين سيتطلعون إلى الحفاظ على الزخم والنجاح الحالي مع دخول النادي فصلاً جديدًا في تاريخه.

توماس توخيل

كان المدير الفني لتشيلسي بمثابة الإلهام منذ تعيينه قبل أكثر من عام بقليل، وفي ذلك الوقت عندما تولى المسؤولية خلفا لفرانك لامبارد، فاز توخيل بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وحول البلوز إلى منافس جاد على جميع الجبهات.

وخارج الملعب هو قائد أيضًا، بعد أن تعامل مع قضايا مثل مقابلة روميلو لوكاكو المثيرة مع سكاي سبورت إيطاليا بشكل جيد، فإن المدير الفني الألماني بالتأكيد الرجل الذي يساعد الفريق على الانتقال خلال فترة صعبة.

وبينما يتجه إلى مباراته رقم 75 كمدرب لتشيلسي اليوم السبت، فإن إيجابية ونهج توخيل يجعله الرجل المثالي على دفة القيادة.

لماذا يسارع أبراموفيتش ببيع ممتلكاته في بريطانيا ويخشى العقوبات أكثر من انقلاب بوتين عليه؟ https://t.co/FgXodOgxt2 pic.twitter.com/DHLcH1JDLB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

ولقد واجه بالفعل الكثير من الأسئلة حول رحيل أبراموفيتش والنزاع الدائر بين أوكرانيا وروسيا – وربما يكون قد تراجع عن أسئلة الصحفيين المتكررة في وقت سابق من هذا الأسبوع – لكنه لم يتجاهل هذه القضية أبدًا.

ويتمتع توخيل بشعبية كبيرة بين اللاعبين والمشجعين، وهو الرجل الذي سيقود الفريق بعد أن ساعد النادي على أن يصبح بطلاً للعالم وأوروبا.

سيزار أزبيليكويتا

بينما يتمتع تشيلسي بشخصية قوية خارج الخطوط تتمثل في توخيل، إلا أن الإسباني سيزار أزبيليكويتا يحتذى به على أرض الملعب.

وكان الإسباني، الذي يلعب في تشيلسي منذ 2012، الأكثر خبرة وفترة بالنادي في التشكيلة الحالية، لامعًا على الدوام منذ وصوله قبل عقد من الزمن ولعب تحت قيادة ثمانية مدربين مختلفين.

لم يتبق أمام أزبيليكويتا سوى أربعة أشهر على نهاية عقده الحالي، ويبدو أنه من غير المرجح أن يمتد إلى ما بعد ذلك.

ومع ذلك، فإن المدافع المحترف دائمًا سيحدد إيقاع الفريق خلال هذه الفترة ويتأكد من عدم سقوط الرؤوس مع الحفاظ على تركيزهم على بقية الموسم.

راتكليف غير مهتم بشراء تشيلسي https://t.co/SqeXK99veB pic.twitter.com/yHPFNvDugs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

مارينا غرانوفسكايا

عندما تسلم أبراموفيتش ملكية تشيلسي في عام 2003، أحضر معه غرانوفسكايا كمساعدة شخصية في شركته للنفط (Sibneft) وحققت نجاحًا باهرًا.

المديرة التنفيذية الروسية، التي تولت منصب مديرة تنفيذ في تشيلسي عام 2013، هي واحدة من أكثر المقربين من أبراموفيتش وهي الشخص الذي يدير النادي من لندن أثناء غيابه.

وكانت غرانوفسكايا، التي وصفتها صحيفة التايمز بأنها ”أقوى امرأة في كرة القدم“، أصبحت واحدة من أمهر المفاوضين في اللعبة حيث يحترمها اللاعبون والوكلاء على حد سواء.

وُصفت غرانوفسكايا، التي كانت في أبو ظبي لرؤية تشيلسي يفوز بكأس العالم للأندية الشهر الماضي، بأنها ”زعيمة بارعة ورائعة“ وهي ”غير متهاونة“ في عملها، ما أدى إلى فوز تشيلسي ببطولة أوروبا.

واحتلت المرتبة الخامسة في عام 2018 في قائمة فوربس ”لأقوى النساء في الرياضات الدولية“ بالإضافة إلى ذلك، تم الاعتراف بعمل غرانوفسكايا على نطاق عالمي عندما حصلت على جائزة أفضل مديرة لناد أوروبي في ديسمبر/كانون الأول.

عملها هذا جعلها أحد الأصول التي لا تقدر بثمن بالنسبة لتشيلسي، ولكن مع بيع أبراموفيتش للنادي، قد يكون خروجها للأسف أمرًا محتملًا أيضًا.

وزعم تقرير صادر عن صحيفة ”الغارديان“ أنه بمجرد اكتمال عملية البيع، من غير المرجح أن تظل غرانوفسكايا – وكذلك رئيس مجلس الإدارةبروك باك تحت الملكية الجديدة.

إذا بقيت المسؤولة الروسية – الكندية في مكانها، فستكون هي الشخص المحدد الذي يمكن للملكية الجديدة الاعتماد عليه.

رومان أبراموفيتش يكلف شركة أمريكية لبيع تشيلسي.. وتوخيل لا يخشى التغيير https://t.co/PGJAkX9aB7 pic.twitter.com/bwRNN1Idfp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

إيما هايز

مثل توخيل، أصبحت هايز أحد أكثر أعضاء فريق العمل يحظى بالحب والاحترام في ستامفورد بريدج، ونجحت المديرة الفنية لفريق السيدات في تحقيق الكثير من الانتصارات بينما ساهم عملها في تحليل المباريات بعيدا عن الملعب محبوبة من عامة الناس.

بعيدًا عن الملعب، غالبًا ما تقوم هايز بحملات حول قضايا مختلفة – بما في ذلك معالجة العنف المنزلي – وينظر إليها اللاعبون على أنها صخرة.

وأشادت مهاجمة تشيلسي فران كيربي بشدة بهايز والتأثير الإيجابي الذي تركته على حياتها. قائلة كيربي: ”إيما كانت رائعة، لقد كانت صخرتي، الشخص الذي تأكد من حمايتي من كل شيء“، وهايز بالتأكيد الشخص الذي يساعد النادي في عصر جديد وغير مؤكد.

بيتر تشيك

في حين أن هناك الكثير من عدم اليقين حول مستقبل غرانوفسكايا، لا يوجد أي شيء عندما يتعلق الأمر بـبيتر تشيك.

كان تشيك حارس مرمى أسطوري لسنوات عديدة في السنوات الأولى من عهد أبراموفيتش، وهو الآن المدير الفني للأداء بالنادي وقد حمل مكانته المميزة في غرفة الاجتماعات في ستامفورد بريدج.

وتشيك شخصية مهمة في النادي، وكان مسؤولاً أيضًا عن إحضار الحارس السنغالي إدوارد ميندي إلى النادي الذي كان بمثابة اكتشاف مطلق منذ انضمامه من ستاد رين الفرنسي.

لا يزال اللاعب التشيكي الدولي السابق محبوبًا من قبل الجماهير أيضًا، بعد أن كان الشخص الذي هدأ الجماهير المحتجة خارج ستامفورد بريدج خلال كارثة دوري السوبر الأوروبي، والتي انتهت بسرعة بعد فترة وجيزة.

تشيك هو شخصية أسطورية أخرى يأمل الجمهور في البقاء حولها لسنوات قادمة.

نيل باث

الرقم النهائي الذي سيكون حاسمًا لنجاح تشيلسي المستمر لسنوات قادمة يعود إلى نيل باث.

سوف يرى باث، رئيس أكاديمية تطوير الشباب في تشيلسي، أن دوره يأخذ أهمية أكبر بالنظر إلى كيفية دخول النادي الآن في المجهول دون أن يدعمهم أبراموفيتش ماليًا.

بعد أن أحضر بالفعل لاعبين مثل كونور غالاغر، 22 عامًا، وبيلي جيلمور، 20 عامًا، وتريفوه شالوبا، 20 عامًا، من خلال الأكاديمية، سيتم الاعتماد على باث لمواصلة تدعيم الفريق الأول إذا بدأت الموارد المالية في التباطؤ.

وأصبح كل من ميسون ماونت وريس جيمس وأندرياس كريستنسن لاعبين مهمين في الفريق الأول بالإضافة إلى كونهم أبطال العالم وأوروبا وذلك دليل على أهمية عمل باث في الأكاديمية.