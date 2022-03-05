رياضة

كلوب: قد أبقى مع ليفربول بعد 2024
تاريخ النشر: 05 مارس 2022 8:08 GMT
تاريخ التحديث: 05 مارس 2022 8:35 GMT

كلوب: قد أبقى مع ليفربول بعد 2024

بعد مواجهة ويستهام يستضيف ليفربول منافسه إنتر ميلان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ثم يلعب مع برايتون وآرسنال ومانشستر يونايتد وواتفورد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إنه ربما يمدد تعاقده مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء عقده الحالي، في 2024، بشرط أن تتوافر لديه الطاقة للقيام بالمهمة.

وتولى كلوب (54 عامًا) تدريب ليفربول، في 2015، وقاده للفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كأس رابطة المحترفين المحلية، الأسبوع الماضي.

وخلال حديث للصحفيين، الأسبوع الماضي، وقبل الفوز 2/1 على نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، قال كلوب إنه لا يعرف إن كان سيمدد عقده مع ليفربول أم لا.

وردًا على سؤال قبل مواجهة فريقه مع ضيفه ويستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، قال كلوب إن قرار التمديد من عدمه سيعتمد على ”مستوى الطاقة الشخصية“ لديه.

وأضاف كلوب في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة: ”أحب عملي، لكنني قلت غير مرة إنه لابد من وجود شيء آخر في العالم..“.

وتابع: ”حاليًا لدي طاقة كبيرة، لكن لابد لي من التأكد من وجود هذه الطاقة (في 2024 قبل البت في قرار التمديد)“.

وأردف كلوب، قائلًا: ”لا أشعر بقلق على مستقبلي، وليس لدي خطة، ويمكن أن أتخذ قرارات في أي وقت.. لكن الخطط تتعلق بمستقبل النادي، وهذا ما نعمل عليه دائمًا“.

وفاز ليفربول صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر 11 مباراة خاضها في جميع المنافسات، وسيسعى لتقليص الفارق الذي يفصله عن المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب إلى 3 نقاط بالفوز على ضيفه وست هام يونايتد في وقت لاحق من اليوم.

وبعد مواجهة ويستهام، يستضيف ليفربول منافسه إنتر ميلان الإيطالي على ملعب أنفيلد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ثم يلعب مع برايتون، وآرسنال، ومانشستر يونايتد، وواتفورد، ومانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي.

ويوم الخميس الماضي، أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرعة دور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفيما يلي قرعة ربع النهائي:

كريستال بالاس VS إيفرتون.
نوتنغهام فوريست أو هادرسفيلد VS ليفربول.
ميدلزبره VS تشلسي.
ساوثمبتون VS مانشستر سيتي.

وشهدت الأدوار السابقة مفاجآت مدوية بخروج مبكر لآرسنال، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير.

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