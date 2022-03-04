الملياردير التركي محسن بيرق: نتفاوض لشراء تشيلسي وسنرفع علم تركيا في لندن

قال الملياردير التركي محسن بيرق إنه يجري محادثات مع محامي الملياردير رومان أبراموفيتش بشأن شراء نادي تشيلسي بعد طرح النادي للبيع في وقت سابق هذا الأسبوع.

وصدم أبراموفيتش كرة القدم الأوروبية يوم الأربعاء الماضي عندما أعلن بشكل مثير أنه يتطلع لبيع البلوز بعد ما يقرب من عقدين من شراء النادي اللندني.

واتخذ الملياردير الروسي قرارًا بإنهاء فترة حكمه التي استمرت 19 عامًا في ستامفورد بريدج وسط غزو بلاده لأوكرانيا ، الأمر الذي أثار تساؤلات في البرلمان البريطاني حول احتمال فرض عقوبات عليه.

ونتيجة لذلك ، يقوم أبراموفيتش الآن ببيع جميع أصوله في لندن قبل أن تعاقبه الحكومة البريطانية ، بما في ذلك جوهرة التاج ”تشيلسي“.

وظهر رجلا الأعمال الأمريكي والسويسري على الترتيب تود بوهلي وهانسجورغ وفيس بين من المرشحين لشراء النادي الذي يتردد أن سعره يبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني ، ولكن الآن زعم بيرق أنه سيرفع العلم التركي في لندن قريبًا.

مستشار استحواذ على الشركات: لن يكون هناك الكثير من المهتمين بشراء تشيلسي https://t.co/wvxD8IUcYW pic.twitter.com/5OG610jTYe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2022

وقال رجل الأعمال ، الذي تعد عائلته من أهم العائلات في تركيا ، لصحيفة ”يني شفق“ التركية: ”نتفاوض بشأن شروط شراء تشيلسي مع محامي رومان أبراموفيتش. نحن في مرحلة التفاوض من أجل التوقيع. سنرفع العلم التركي في لندن قريبًا.

لقد قدمناعرضنا بسبب الحرب مع روسيا وأوكرانيا في العالم. لأنهم وجدوا تركيا آمنة ، فهم يريدون الحصول على معظم أموال ما بعد البيع في تركيا. نحن نخطط للتوقيع قريبا“.

وبيرق زعيم إحدى العائلات الكبيرة في تركيا ، وكذلك رئيس مجلس إدارة مجموعة AB القابضة ، التي لديها استثمارات في قطاعات البناء والسياحة والطاقة.

ومجموعة AB ، التي أسسها بيرق عام 1999 ، يقع مقرها الرئيسي في إسطنبول ولكنها تعمل أيضًا من إيطاليا واليونان وإسبانيا. ويقال إن الشركة ، التي يُزعم أن قيمتها 11 مليار دولار (8 مليارات جنيه إسترليني) ، لديها استثمارات في لندن.

وأضاف بيرق ”محامونا ومحامو رومان أبراموفيتش على اتصال منذ اليوم الأول الذي دخل فيه تشيلسي عملية البيع. انتهت عملية التفاوض ونخطط للتوقيع قريباً. هذا البيع مهم جدًا أيضًا لتركيا“.