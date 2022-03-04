رانجنيك: "يونايتد" يحتاج إلى تطوير "هوية مؤسسية" واضحة مثل مانشستر سيتي

قال رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد إن غريمه مانشستر سيتي لديه هوية واضحة تساعده على النجاح، ويتعين على فريقه أن يملك هيكلا مماثلا للتطور في العامين المقبلين.

وفاز سيتي بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن تولى بيب جوارديولا تدريب النادي في 2016، ويمضي في طريقه للفوز باللقب للمرة الرابعة، حيث يتفوق بست نقاط في الصدارة، بينما لم يفز يونايتد باللقب منذ 2013.

وقال رانجنيك للصحفيين قبل مباراة قمة مانشستر يوم الأحد على ملعب الاتحاد: ”جوارديولا لديه فكرة واضحة عن الطريقة التي يريد أن يلعب بها. هذه الفكرة هي العنوان الرئيسي لكل ما يحدث في النادي من تعاقدات وغيرها من الأمور“.

وأضاف في مؤتمر اليوم الجمعة: ”هذا هو السر وراء نجاحهم. لديهم هوية مؤسسية واضحة ترشدهم في كل تحرك.

”هذا ما تشترك فيه جميع الأندية الكبرى في أوروبا، وهو شيء نحتاج إلى تطويره في مانشستر يونايتد في العامين المقبلين“.

ويحتل يونايتد المركز الرابع بفارق 19 نقطة خلف سيتي.

وقال رانجنيك، الذي واجه غوارديولا من قبل في الدوري الألماني، إن المدرب الإسباني يورجن كلوب مدرب ليفربول ”من أفضل المدربين في أوروبا“.

وأضاف رانجنيك: ”نعلم أننا سنواجه أحد إن لم يكن أفضل فريق في العالم. تطور بشكل رائع منذ وصول غوارديولا.

”الشيء نفسه حدث في بايرن ميونيخ وبرشلونة.. نعرف كل شيء عن كل منهما. سيتعلق الأمر بالكثير من الانضباط التكتيكي والعمل الدفاعي.. واستغلال فرصنا“.

وقال رانجنيك إن المهاجم إدينسون كافاني القادم من أوروجواي قد يعود إلى الفريق بعد التعافي من مشكلة في الفخذ، بينما تطرق أيضا إلى تحسن مستوى ماركوس راشفورد.

وأحرز راشفورد 21 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي، لكنه هز الشباك خمس مرات فقط هذا الموسم بعد عودته من جراحة في الكتف في الصيف.

وقال رانجنيك: ”هناك بعض الأشياء التي حدثت في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية لم يكن من الممكن أن يتوقعها أحد.

”ماركوس يملك موهبة كبيرة. يملك السرعة والقوة البدنية وكل ما يحتاجه أي مهاجم في كرة القدم الحديثة“.