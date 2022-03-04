مستشار استحواذ على الشركات: لن يكون هناك الكثير من المهتمين بشراء تشيلسي

لن يكون لدى تشيلسي طابور من المشترين خارج إستاد ستامفورد بريدج، وفقا لأحد المستشارين الذين ساعدوا رومان أبراموفيتش في شراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عام 2003.

وأعلن أبراموفيتش يوم الأربعاء أنه سيطرح النادي الواقع في غرب لندن للبيع بعد 19 عاما مليئة بالألقاب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال كيث هاريس، مستشار الاستحواذ على الشركات، لبرنامج توداي على راديو 4 في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”في جميع الاحتمالات لن يكون هناك 20 أو 30 شخصا يصطفون في طابور لشراء النادي.

”الأمر يشبه شراء منزل باهظ الثمن.. سوف يجتذب عددا محدودا من المشترين، إنه وحش نادر يمتلك ثلاثة مليارات جنيه إسترليني في جيبه“.

هل سيتأثر مستقبل توماس توخيل مع تشيلسي بملكية النادي https://t.co/rTGFLhHRDL pic.twitter.com/wgfSH001nR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2022

واشترى قطب المعادن أبراموفيتش النادي اللندني مقابل 140 مليون جنيه إسترليني (185.93 مليون دولار) ويقول أشخاص مطلعون على الأمر إنه يتوقع أن يجني ثلاثة مليارات جنيه إسترليني من بيع النادي.

وقال رجل الأعمال الروسي إنه لن يطلب سداد قروض قدمها للنادي، والتي ذكرت تقارير أن قيمتها تبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.0 مليار دولار)، ولن يتم الإسراع في عملية البيع.

وطلب أبراموفيتش من مساعديه إنشاء مؤسسة خيرية تتلقى جميع العائدات الصافية من عملية البيع.

وقال هاريس إنه يتوقع اكتمال عملية البيع قبل بداية الموسم المقبل.

وأضاف: ”أحد الأسئلة التي يتم طرحها في الدوائر التي أختلط بها هي ‭’‬من برأيك سيمتلك تشيلسي في بداية الموسم المقبل؟‭’‬ أعتقد أنه إذا سئل عشرة فربما يقول ثمانية رومان أبراموفيتش“.

وتابع: ”أنا لست واحدا من الثمانية، أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق، لكن إذا تم ذلك في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة فسيكون ذلك بأسرع ما يمكن“.

ويوم الخميس، قال متحدث باسم شركة إنيوس للكيماويات إن التقارير التي تفيد بأن رئيس مجلس إدارتها الملياردير البريطاني جيم راتكليف كان مهتما بشراء تشيلسي لا أساس لها.