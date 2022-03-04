هل سيتأثر مستقبل توماس توخيل مع تشيلسي بملكية النادي

قال المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي إن تغيير ملكية النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لن يؤثر على مستقبله في استاد ستامفورد بريدج، مضيفا أن الفريق اللندني ”مناسب تماما“ بالنسبة له.

ويبحث تشيلسي عن ملاك جدد بعدما قال رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش إنه سيبيع النادي، وسط دعوات متزايدة بفرض عقوبات على قطب المعادن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

راتكليف غير مهتم بشراء تشيلسي https://t.co/SqeXK99veB pic.twitter.com/yHPFNvDugs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

وردا على سؤال عما إذا كان لديه أي مشكلة في الاستمرار مع تشيلسي، أبلغ توخيل الصحفيين اليوم الجمعة ”لا، العكس تماما“.

وأضاف: ”لقد قلت مرات عديدة إنني أحب العمل في الدوري الإنجليزي وأحب أن أكون في إنجلترا… تشيلسي، من وجهة نظري، مناسب تماما لي. أحب أن أكون هنا وأحب كل شيء يتعلق بالنادي“.

وتابع: ”آمل أن يستمر الأمر. هناك الآن حالة من الغموض، ولكن أليس الأمر بهذه الصورة دائما في كرة القدم؟ أنا معتاد على التعايش معه على مستويات مختلفة، لكني متفائل وآمل أن تتحسن الأمور وتنتهي بصورة جيدة“.

وقال المدرب الألماني إن تغيير ملكية النادي قد يؤثر على مفاوضات النادي لتجديد عقود اللاعبين الحاليين. وأضاف أن تشيلسي لم يناقش بعد خططه لفترة الانتقالات الصيفية.

رومان أبراموفيتش يكلف شركة أمريكية لبيع تشيلسي.. وتوخيل لا يخشى التغيير https://t.co/PGJAkX9aB7 pic.twitter.com/bwRNN1Idfp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

وأتم توخيل: ”لا يمكننا المساعدة في ذلك، هذا هو الأمر، لكن ربما يكون له تأثير إيجابي على المفاوضات أو ربما يكون له تأثير سلبي، لا يمكننا التنبؤ“.

وأضاف: ”أعتقد أن تشيلسي ناد قوي وسيبقى ناديا قويا، قرر مالكنا بيع النادي لكنه يبيع ناديا قويا ومنظما على أعلى مستوى“.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري برصيد 50 نقطة من 25 مباراة، بفارق 16 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر وتتبقى له مباراتان إضافيتان.

أبراموفيتش يحدد ثمن نادي تشيلسي https://t.co/gijbFdKjb0 pic.twitter.com/FTnXKFSXq4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

ويحل ضيفا على بيرنلي غدا السبت، وقال توخيل إن تشكيلته لا تعاني من أي إصابات جديدة، رغم الشكوك حول مشاركة المدافع سيزار أزبيليكويتا.

وعاد حكيم زياش إلى المران كما عاد تريفور تشالوبا وتياغو سيلفا بعد غيابهما عن مواجهة لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي في منتصف الأسبوع.

يشار إلى أن تشيلسي يستعد لمواجهة بيرنلي يوم السبت ثم نيوكاسل يونايتد في الجولتين الـ28 والـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل مواجهة ليل الفرنسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.