رياضة

الصين تمنع بث مباريات الدوري الإنجليزي تضامنا مع روسيا
تاريخ النشر: 04 مارس 2022 14:36 GMT
تاريخ التحديث: 04 مارس 2022 15:00 GMT

الصين تمنع بث مباريات الدوري الإنجليزي تضامنا مع روسيا

الصين أكبر شريك تجاري لروسيا وواحدة من الدول القليلة في العالم التي لم تدن غزو أوكرانيا.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن الصين لن تبث مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الدعم المخطط خلالها لأوكرانيا.

وأعرب الدوري الإنجليزي الممتاز عن تضامنه مع الشعب الأوكراني في أعقاب الغزو الروسي المثير للجدل، والذي أدى إلى سقوط 752 ضحية على الأقل حتى الآن.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية ”BBC“، ستسحب الصين التغطية التلفزيونية للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع لأنه سيكون هناك دعم منظم خلال المباريات، وتتخذ الصين موقفا ضد مساندة أوكرانيا.

والصين هي أكبر شريك تجاري لروسيا وواحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم تدن غزو الرئيس فلاديمير بوتين لجارته.

ووافق الدوري الإنجليزي الممتاز على صفقة مع منصة البث المباشر iQiyi Sports لتصبح الشريك الحصري للبث الرقمي في الصين الصيف الماضي، ومن المتوقع أن تستمر الاتفاقية حتى نهاية موسم 2024/2025.

وفي الموسم الماضي، وافق الدوري الإنجليزي الممتاز على صفقة مدتها عام واحد مع ”تينسنت“ (شركة تكنولوجيا واتصالات وترفيه صينية عالمية)، والتي قيل إنها كانت قيمتها أقل من 10 ملايين دولار (7.5 مليون جنيه إسترليني) في الموسم الواحد.

وسيرتدي قادة أندية الدوري الممتاز شارات صفراء وزرقاء اللون على أذرعهم خلال المباريات، بينما ستعرض الشاشات الكبيرة في الملاعب رسائل نصها ”كرة القدم تقف معًا“.

وجاء في بيان الدوري الإنجليزي الممتاز ما يلي: ”يرفض الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديته بكل إخلاص تصرفات روسيا وسيظهرون دعمهم لشعب أوكرانيا في جميع المباريات في نهاية هذا الأسبوع. نحن ندعو إلى السلام وأفكار نا مع كل المتأثرين.

وأضاف ”سيكون إظهار التضامن مع أوكرانيا مرئيًا في جميع مباريات الدوري الممتاز من السبت الخامس من مارس/آذار إلى الإثنين السابع من الشهر نفسه. هذا يتبع الطرق العديدة التي أظهرت بها الأندية بالفعل دعمها“.

وتابع ”سيرتدي قادة الأندية العشرين شارات خاصة بألوان علم أوكرانيا، ويتم تشجيع الجماهير على الانضمام إلى اللاعبين والمدربين والحكام في لحظة صمت قبل انطلاق كل مباراة. وستعرض الشاشات الكبيرة في الملاعب ”كرة القدم تقف معًا ”على خلفية اللونين الأزرق والأصفر للعلم الأوكراني.

وأتم: ”ستكون رسالة التضامن هذه مرئية أيضًا للجماهير في جميع أنحاء العالم عبر القنوات الرقمية للدوري الإنجليزي الممتاز، ستتغير الشعارات على تلك المنصات لتمثل ألوان العلم الأوكراني ، والتي سيتم عرضها أيضًا عبر بث المباريات في كل من المملكة المتحدة وخارجها“.

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