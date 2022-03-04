الصين تمنع بث مباريات الدوري الإنجليزي تضامنا مع روسيا

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن الصين لن تبث مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الدعم المخطط خلالها لأوكرانيا.

وأعرب الدوري الإنجليزي الممتاز عن تضامنه مع الشعب الأوكراني في أعقاب الغزو الروسي المثير للجدل، والذي أدى إلى سقوط 752 ضحية على الأقل حتى الآن.

مقتل مدرب الأطفال في فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بعيار ناري https://t.co/TM5QYkMtIm pic.twitter.com/ZAqtZm515K — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2022

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية ”BBC“، ستسحب الصين التغطية التلفزيونية للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع لأنه سيكون هناك دعم منظم خلال المباريات، وتتخذ الصين موقفا ضد مساندة أوكرانيا.

والصين هي أكبر شريك تجاري لروسيا وواحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم تدن غزو الرئيس فلاديمير بوتين لجارته.

ووافق الدوري الإنجليزي الممتاز على صفقة مع منصة البث المباشر iQiyi Sports لتصبح الشريك الحصري للبث الرقمي في الصين الصيف الماضي، ومن المتوقع أن تستمر الاتفاقية حتى نهاية موسم 2024/2025.

الاتحاد الدولي للدراجات يسمح لبافل سيفاكوف بتغيير جنسيته من الروسية إلى الفرنسية https://t.co/2T6JvznJMe pic.twitter.com/R1IqmYibuu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2022

وفي الموسم الماضي، وافق الدوري الإنجليزي الممتاز على صفقة مدتها عام واحد مع ”تينسنت“ (شركة تكنولوجيا واتصالات وترفيه صينية عالمية)، والتي قيل إنها كانت قيمتها أقل من 10 ملايين دولار (7.5 مليون جنيه إسترليني) في الموسم الواحد.

وسيرتدي قادة أندية الدوري الممتاز شارات صفراء وزرقاء اللون على أذرعهم خلال المباريات، بينما ستعرض الشاشات الكبيرة في الملاعب رسائل نصها ”كرة القدم تقف معًا“.

وجاء في بيان الدوري الإنجليزي الممتاز ما يلي: ”يرفض الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديته بكل إخلاص تصرفات روسيا وسيظهرون دعمهم لشعب أوكرانيا في جميع المباريات في نهاية هذا الأسبوع. نحن ندعو إلى السلام وأفكار نا مع كل المتأثرين.

منتخب أوكرانيا يطلب تأجيل مواجهة اسكتلندا في ملحق التأهل لكأس العالم https://t.co/inVrGlV7qV pic.twitter.com/ppxBrtmNkt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2022

وأضاف ”سيكون إظهار التضامن مع أوكرانيا مرئيًا في جميع مباريات الدوري الممتاز من السبت الخامس من مارس/آذار إلى الإثنين السابع من الشهر نفسه. هذا يتبع الطرق العديدة التي أظهرت بها الأندية بالفعل دعمها“.

وتابع ”سيرتدي قادة الأندية العشرين شارات خاصة بألوان علم أوكرانيا، ويتم تشجيع الجماهير على الانضمام إلى اللاعبين والمدربين والحكام في لحظة صمت قبل انطلاق كل مباراة. وستعرض الشاشات الكبيرة في الملاعب ”كرة القدم تقف معًا ”على خلفية اللونين الأزرق والأصفر للعلم الأوكراني.

وأتم: ”ستكون رسالة التضامن هذه مرئية أيضًا للجماهير في جميع أنحاء العالم عبر القنوات الرقمية للدوري الإنجليزي الممتاز، ستتغير الشعارات على تلك المنصات لتمثل ألوان العلم الأوكراني ، والتي سيتم عرضها أيضًا عبر بث المباريات في كل من المملكة المتحدة وخارجها“.