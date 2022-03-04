أماندا ستافيلي: ملاك نيوكاسل يونايتد الجدد كان لديهم فرصة لشراء تشيلسي

تحدثت سيدة الأعمال أماندا ستافيلي، أحد الشركاء في ملكية نيوكاسل يونايتد، والذي تقوده حاليا مجموعة يترأسها صندوق الاستثمار السعودي، عن قرار الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بيع تشيلسي.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ فإن المجموعة السعودية التي تعتبر الأغنى في العالم اشترت نيوكاسل يونايتد، لكن كان بإمكانهم الحصول على ناد كبير لو انتظروا 5 أشهر فقط، واستفادوا حاليا من رغبة الروسي رومان أبراموفيتش بيع تشيلسي.

رومان أبراموفيتش يكلف شركة أمريكية لبيع تشيلسي.. وتوخيل لا يخشى التغيير https://t.co/PGJAkX9aB7 pic.twitter.com/bwRNN1Idfp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

وقالت سيدة الأعمال أماندا ستافيلي أحد الشركاء في ملكية نيوكاسل يونايتد وعضو مجلس إدارته: ”لقد كانت لدينا الفرصة لشراء تشيلسي إنه نادٍ رائع، لكن بالنسبة لنا سيكون لنا نادٍ واحد هو نيوكاسل يونايتد“.

وعلقت ستافيلي على قرار الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بيع تشيلسي، وقالت: ”أنا حزينة لأن شخصا ما قام بالانسحاب من ناديه بسبب علاقة تربطه بشخص آخر، لا أعتقد أنه من العدل، لأكون صادقة علينا أن نُحاسب جميع علاقاتنا“.

وحاول صندوق الاستثمار السعودي سابقا شراء نادي مانشستر يونايتد، وتحدثت عدة تقارير إعلامية عن محاولات السعودية لإقناع ملاكه الأمريكيين بيعه، لكنهم رفضوا كل العروض.

وتمكن صندوق الاستثمار السعودي من شراء نيوكاسل يونايتد مقابل مبلغ تجاوز 300 مليون جنيه إسترليني من مالكه مايك أشلي، وحسمت الصفقة بعد جدل كبير في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، بعد فشلها سابقا بسبب ضغط أندية الصفوة في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبر مشجعو نيوكاسل يونايتد عن سعادتهم برحيل المالك السابق مايك أشلي، وقدوم الملاك الجدد لكأنهم كانوا يتهمون المالك السابق بتدمير ناديهم وإبعاده عن المنافسة بقوة على الألقاب.

ويطلب الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مبلغا يتجاوز 3 مليارات جنيه إسترليني لبيع تشيلسي، كما أعفى الملاك الجدد من دفع ديون النادي وخصص أرباح الصفقة لجمعيات خيرية تعنى بضحايا الحرب في أوكرانيا.

"اتخذت قرارا ببيع النادي، أعتقد أن هذا في مصلحة تشيلسي وجماهيره وموظفيه والرعاة والشركاء". "وجهت بالتبرع بصافي ربح عملية البيع لمؤسسة خيرية، وستتكفل المؤسسة بتعويض ضحايا الحرب في أوكرانيا". pic.twitter.com/eq9unCqTDD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 2, 2022

وبحسب ”ذا صن“ فإن الروسي رومان أبراموفيتش كلف الشركة الأمريكية ”Raine Group“ ببيع النادي، وقد طالبت بتلقي عروض لشراء تشيلسي بداية من يوم الخميس، لكن الملياردير الروسي مستعد للانتظار لفترة أطول.

يشار إلى أن تشيلسي يستعد لمواجهة بيرنلي يوم السبت، ثم نيوكاسل يونايتد في الجولتين الـ28 والـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل مواجهة ليل الفرنسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.