لماذا يسارع أبراموفيتش ببيع ممتلكاته في بريطانيا ويخشى العقوبات أكثر من انقلاب بوتين عليه؟

أثار القرار السريع للملياردير رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا ببيع حامل لقب دوري أبطال أوروبا الكثير من ردود الأفعال، وذلك نظرا لأنه لم يتم توقيع أي عقوبات اقتصادية ضده في المملكة المتحدة.

واشترى أبراموفيتش البالغ عمره 55 عاما نادي تشيلسي قبل 19 عاما مقابل نحو 140 مليون جنيه إسترليني، ليحقق الكثير من الانجازات مع النادي اللندني جعلته بين مصاف أكبر الأندية في إنجلترا والعالم.

رومان أبراموفيتش يكلف شركة أمريكية لبيع تشيلسي.. وتوخيل لا يخشى التغيير https://t.co/PGJAkX9aB7 pic.twitter.com/bwRNN1Idfp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

كما أن هذا النجاح والشهرة حصنه ومنع تسليمه إلى موسكو في حال انقلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليه، حيث اكتسب شعبية كبيرة بين جماهير تشيلسي وإنجلترا وتوغلت استثماراته في الكثير من مناحي الحياة البريطانية.

وقال دومينيك ميدغلي الصحفي البارز في صحفية ”ديلي ميل“ البريطانية والذي كتب السيرة الذاتية لأبراموفيتش المقرب من بوتين إن رد الفعل العنيف ضد رجل الأعمال الروسي ذو النفوذ السياسي لا يأتي من الكرملين ولكن من داونينغ ستريت، حيث مقر الحكومة البريطانية.

وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا ، أصبح الرجال الذين يواجهون صعوبة في كسب المليارات في بريطانيا خلال عملية بيع روسيا لمواردها المعدنية في التسعينيات من القرن الماضي ، فجأة على خط النار.

وحتى الآن ، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 15 من رجال الأعمال الموالين لبوتين ، وجمدت أصولهم في هذا البلد ، بما في ذلك الممتلكات والمساهمات والشركات. وتقول وزارة الخارجية إنها تتوقع إضافة المزيد من الأسماء إلى ”قائمة المستهدفين“ في الأسابيع والأشهر المقبلة، لكن الرجل الوحيد الذي نجا حتى الآن من القمع هو أبراموفيتش.

وبعد أسبوع من اندلاع الحرب على أوكرانيا، ضغط زعيم حزب العمال السير كير ستارمر على رئيس الوزراء بوريس جونسون في مجلس العموم بشأن سبب عدم معاقبة أبراموفيتش ، مدعيا أن لديه ”صلات بالدولة الروسية“ و“ارتباط عام الممارسات الفاسدة“

ولا شك في أن أبراموفيتش ، على علم بتراكم الضغط وراء الكواليس، لكن لم يكن ساكناً، حيث أشار المتحدث باسمه إلى أنه كان يحاول ”التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا“.

وترددت شائعات عن أن أبراموفيتش سافر إلى بيلاروسيا للمشاركة في محادثات السلام الفاشلة بين وفود من موسكو وكييف ، ومن المؤكد أنه تم تعقب طائرته الخاصة وهي تحلق من نيس – بالقرب من الملاذ الذي يبعده عن ملاحقات الضرائب في موناكو – إلى موسكو.

ومع ذلك ، فإن هذا لم يفعل الكثير لتثبيط الدعوات المطالبة بمعاقبته. كما تبدو الأمور ، فإن الرجل الروسي الأكثر شهرة في بريطانيا والذي انخرط في السياسة الروسية لأكثر من عقدين ، يتمتع حاليًا بحرية الاستمرار كما لو أن شيئًا لم يحدث.

من هو المصري لطفي منصور الذي يرغب في شراء نادي تشيلسي؟ https://t.co/FQ6gOMiLdL pic.twitter.com/J0PttZ2Wkw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

الخوف من بيع الأصول

يشكو نواب بريطانيون مثل كريس براينت وبوب سيلي من أن تباطؤ الحكومة يترك الباب مفتوحًا أمام ”هروب الأصول“ حيث يسارع المليارديرات في ضخ أموالهم خارج البلاد.

وبالتأكيد ، يبدو أن أبراموفيتش – الذي تقدر ثروته بـ 9.2 مليار جنيه إسترليني ”مرعوب من التعرض للعقوبات“، لذلك بدأ هذا الأسبوع في عملية بيع سريعة لأصوله العديدة والمتنوعة في المملكة المتحدة، إذ تم عرض تشيلسي، جوهرة تاجه للبيع من خلال بنك أمريكي مقابل 3 مليارات جنيه إسترليني.

وقد تنازل كثيرا عندما قال إنه لن يطلب سداد أي قروض له على النادي نظرًا لأن النادي مدين له بـ 1.5 مليار جنيه إسترليني وأن صافي عائدات البيع سيتم التبرع به لمؤسسة خيرية مخصصة لمساعدة ”جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا“.

وقال أحد المشترين المحتملين ، الملياردير السويسري هانسجورج فيس ”أبراموفيتش في حالة ذعر. إنه يحاول بيع جميع فيلاته في إنجلترا. كما يريد التخلص من تشيلسي بسرعة. تلقيت أنا وثلاثة أشخاص آخرين عرضًا يوم الثلاثاء لشراء تشيلسي من أبراموفيتش … إنه يطلب حاليًا الكثير“.

وفي الوقت نفسه ، يبدو أن عقارات أبراموفيتش جاهزة للبيع أيضًا. يتصدر القائمة قصره المكون من 15 غرفة نوم في حدائق قصر كينسينجتون في لندن ، والذي يُعرض للبيع بما يصل إلى 170 مليون جنيه إسترليني، كما يملك ثلاثة طوابق ”بنتهاوس“ مقابل 22 مليون جنيه إسترليني وشقة في تشاين تيراس تم شراؤها مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني في عام 2017.

وهذه الممتلكات كانت ستكون أكثر بكثير لو لم يضطر أبراموفيتش إلى التنازل عن العديد من العقارات عندما طلق زوجته الثانية إيرينا ، وهي أم لخمسة من أبنائه السبعة في عام 2007.

وحصلت إيرينا على تسوية تبلغ 155 مليون جنيه إسترليني عبارة عن منزل من خمسة طوابق بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني في تشيستر سكوير ومنزل ريفي من ثماني غرف نوم يبلغ قيمته 12 مليون جنيه إسترليني ويقع على 420 فدانًا من الحدائق المتدحرجة.

ومع تنامي رد الفعل الغربي ضد حرب روسيا الوحشية المتزايدة في أوكرانيا، قد تشمل الممتلكات التي سيتخلص منها أبراموفيتش قصره الضخم الذي تبلغ قيمته 180 مليون جنيه إسترليني في مانهاتن. أومجموعته الباهظة من أسطول اليخوت العملاقة بما في ذلك يخت يبلغ سعره 500 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب مجموعة من الطائرات الخاصة والمروحيات والسيارات الخارقة.

رسميًا.. أبراموفيتش يقرر بيع نادي تشيلسي https://t.co/wViNXhJltC pic.twitter.com/5DmZYfjR6Z — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

لماذا الرعب؟

فلماذا يقال فجأة أن أبراموفيتش ”مرعوب“ من مصادرة أصوله؟ للإجابة على هذا السؤال ، علينا العودة إلى عام 1996 عندما قام الرئيس الروسي آنذاك بوريس يلتسين – الذي يواجه تحدي الحزب الشيوعي المتصاعد – ببيع شركات المعادن المملوكة للدولة في بلاده مقابل جزء بسيط من قيمتها الحقيقية لتمويل حملته الانتخابية.

بالشراكة مع زميله الروسي بوريس بيريزوفسكي ، قدم أبراموفيتش – الذي جنى ثروته الأولى من الأعمال التجارية بدءًا من الألعاب البلاستيكية إلى تجنيد الحراس الشخصيين عرضًا لشراء شركة نفط سيبيريا تسمى Sibneft (الآن غازبروم).

تم قبول عرضهم الذي يقل قليلاً عن 200 مليون دولار (149 مليون جنيه إسترليني) لشركة كانت بعد سبع سنوات فقط تقدر قيمتها بـ 15 مليار دولار (11.2 مليار جنيه إسترليني) – زاد سعرها 75 مرة – وكان أبراموفيتش مليارديرًا في سن الثلاثين.

وصف أحد الاقتصاديين البارزين الصفقة بأنها ”أكبر سرقة فردية في تاريخ الشركة“.

وعندما رفع بيريزوفسكي دعوى قضائية ضد أبراموفيتش بشأن حجم المبلغ الذي حصل عليه عندما باع حصته إلى أبراموفيتش في عام 2001 ، اعترف حتى محامي أبراموفيتش جوناثان سومبشن كيو سي – وهو الآن قاضي سابق بارز في المحكمة العليا – بأن عملية البيع كانت ”مزورة“.

وبعد حصوله على هذه الصفقة العملاقة ، كانت أولوية أبراموفيتش هي ضمان قدرته على الاحتفاظ بها. في الوقت الذي كانت فيه روسيا تُعرف باسم ”الشرق المتوحش“ بسبب الغياب شبه التام لسيادة القانون ، كان أي ”رجل أعمال“ عاقل يحتاج إلى ”سقف“ حليف يتمتع بموقع جيد في الحكومة لحماية ثروته.

وقد وصلت اتصالات أبراموفيتش إلى القمة، حيث تردد اسمه لأول مرة في الكرملين عام 1998 عندما تم وصفه بأنه ”محفظة“ الرئيس يلتسين.

وعندما عيّن يلتسين بوتين – رئيسًا لجهاز الأمن الفيدرالي خلفًا لجهاز المخابرات السوفيتية – كرئيس للوزراء في أغسطس/آب 1999 ، تم تسليط الضوء على مكانة أبراموفيتش بطريقة غير عادية: أجرى مقابلة مع كل عضو في الحكومة الأولى للرجل الجديد.

الصحفي الذي عثر على دور أبراموفيتش وراء الكواليس كان أليكسي فينيديكتوف ، رئيس تحرير ”راديو إيكو“ في موسكو الذي اعتاد على الاختلاط مع صناع القرار في الكرملين عندما كانت التغييرات الوزارية جارية وأثناء تجواله في الممرات ، دخل المذيع في محادثة مع رجل في الثلاثينيات من عمره لم يتعرف عليه.

كما يتذكر: ”لقد تحدثت إلى بعض المرشحين الذين أعرفهم وسألتهم ماذا يفعلون هناك ، وقالوا ،“ نجري مقابلة“ ، ثم سألتهم عمن يجرون مقابلة معهم وقالوا إنهم ، بصرف النظر عن الأشخاص الآخرين ، يجرون مقابلة مع رومان أبراموفيتش. ”كيف يبدو شكله؟“ انا سألت. وعندما وصفوه لي أدركت أنه الشاب الذي رأيته في أحد أروقة الكرملين“.

حقيقة أن أحد أكبر الصحفيين في موسكو ، والذي كان يعمل في هذا المجال منذ عام 1990 ، لم يتعرف على الملياردير الشاب ولكن في ذلك الوقت ، لم تظهر أي صورة لأبراموفيتش على الإطلاق..

ومع ذلك ، في وقت مبكر من عام 1999 ، كان على المرشحين لمنصب في حكومة بوتين أن يخضعوا جميعًا لمقابلة مع رجل النفط الجديد.

مساهم في شركة تنتج دبابات.. هل تجمد بريطانيا أصول وأرصدة أبراموفيتش مالك تشيلسي؟ https://t.co/7qS339Arkn pic.twitter.com/fhtsimRFeB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

رجل أعمال وليس سياسيا

في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2003 ، كان أبراموفيتش متمسكًا ببأنه رجل أعمال وليس سياسيًا. لكن فينيديكتوف قال ”كيف أنه في عام 1999 ساعد في تشكيل الحكومة ، وكيف كان على جميع المرشحين للمناصب الوزارية في حكومة بوتين أن يذهبوا واحدًا تلو الآخر إلى مكتب لرؤيته“.

ولم يكن هذا هو مدى المشاركة السياسية لأبراموفيتش. طوال فترة رئاسته ، اضطر يلتسين إلى التنافس مع برلمان يهيمن عليه نواب شيوعيون ، وبينما كانت شعبية بوتين ترتفع بشكل مطرد ، فإن الأداء القوي في الانتخابات البرلمانية لعام 1999 من قبل الشيوعيين وأحزاب المعارضة الأخرى ربما أضر بآفاقه.

ما كان مطلوبًا هو حزب يقدم دعمًا قويًا لبوتين ، وبالتالي ، في حالة عدم وجود مثل هذا الحزب كان لابد من إنشاء واحد.

وكانت النتيجة قيام حزب يسمى الوحدة ، تم إنشاؤه من الصفر تحت القيادة الكاريزمية لـ ”وزير الطوارئ“ سيرجي شويغو. لكن المسؤول عن كل شيء في المشروع؟ رومان أبراموفيتش.

وعمل شويغو، وزير دفاع بوتين حاليا واللاعب الرئيسي في غزو أوكرانيا، بشكل وثيق جدًا مع أبراموفيتش على تشكيل الوحدة.

بالنظر إلى هذه الخلفية ، لن يكون من المفاجئ – كما ادعى المتحدث باسمه – أن أعضاء الجالية اليهودية في أوكرانيا قد طلبوا بالفعل من أبراموفيتش التدخل في النزاع. (الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو نفسه يهودي).

ومن المؤكد أن أبراموفيتش هو عضو يحظى باحترام كبير في المجتمع اليهودي في جميع أنحاء العالم. في بريطانيا وحدها، شن حملة ضد معاداة السامية ، وأسس مبادرات تعليمية مختلفة ، وقدم تبرعات بملايين الجنيهات الاسترلينية لمعارض الهولوكوست (المحرقة اليهودية في الحرب العالمية) في متحف الحرب الإمبراطوري.

وربما يكون قد تأثر أيضًا بابنته صوفيا ، 27 عامًا ، التي استبدلت في منشور على انستغرام الأسبوع الماضي كلمة ”روسيا“ بكلمة ”بوتين“ في الجملة ”روسيا تريد حربًا مع أوكرانيا“.

وأضافت: ”الكذبة الأكبر والأكثر نجاحًا في دعاية الكرملين هي أن معظم الروس يقفون إلى جانب بوتين“.

مع اقتراب المعارضة من الوطن ، يبدو أن أبراموفيتش قد أدرك أخيرًا خطورة محنته.