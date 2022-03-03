يحل تشيلسي ضيفا على ميدلسبره في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ليتقابل بطل أوروبا مع منافسه المنتمي للدرجة الثانية، والذي تغلب على مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير ليبلغ هذا الدور.

وأجريت، اليوم الخميس، قرعة دور الـ8 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتقابل ليفربول خارج ملعبه مع الفائز من مواجهة الدور الخامس، يوم الاثنين، بين نوتنجهام فورست وهدرسفيلد تاون، حيث يسعى لإضافة لقب كأس الاتحاد إلى لقب كأس الرابطة الذي فاز به يوم الأحد الماضي.

ويستضيف ساوثامبتون منافسه مانشستر سيتي، وسيحل الفائز من مباراة يوم الخميس بين إيفرتون وبورهام وود المنتمي للدرجة الخامسة ضيفا على كريستال بالاس.

وستقام مباريات دور الثمانية بين 18 و21 مارس آذار.

https://twitter.com/EmiratesFACup/status/1499477786653827077

وفيما يلي قرعة دور الثمانية:

كريستال بالاس * إيفرتون أو بورهام وود

نوتنجهام فورست أو هدرسفيلد تاون * ليفربول

ميدلسبره * تشيلسي

ساوثامبتون * مانشستر سيتي