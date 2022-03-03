راتكليف غير مهتم بشراء تشيلسي

قال متحدث باسم شركة ”إنيوس“ المملوكة للملياردير البريطاني جيم راتكليف لرويترز، إن راتكليف غير مهتم بشراء نادي تشيلسي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن راتكليف يفكر في التقدم بعرض لشراء تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، لكن المتحدث قال لرويترز إنه ”لا أساس لهذه الأحاديث“.

"اتخذت قرارا ببيع النادي، أعتقد أن هذا في مصلحة تشيلسي وجماهيره وموظفيه والرعاة والشركاء". "وجهت بالتبرع بصافي ربح عملية البيع لمؤسسة خيرية، وستتكفل المؤسسة بتعويض ضحايا الحرب في أوكرانيا". pic.twitter.com/eq9unCqTDD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 2, 2022

وأعلن أبراموفيتش، أمس الأربعاء، أنه ينوي بيع تشيلسي الذي اشتراه قبل 19 عاما في الوقت الذي تتردد فيه في بريطانيا دعوات تطالب بفرض عقوبات عليه بعد غزو بلاده أراضي جارتها أوكرانيا.

وحاليا يملك راتكليف، نادي نيس المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفريق إنيوس لسباقات الدراجات.

وأضاف المتحدث ”في الوقت الحالي يركز (راتكليف) على نيس الذي تأهل لنهائي كأس فرنسا الذي سيقام في باريس في بداية مايو“.

وقال قطب الأعمال السويسري هانزيورغ فيس لصحيفة ”بليك“ السويسرية، إن أبراموفيتش عرض عليه شراء تشيلسي.

وأضاف فيس ”حاليا يريد أبراموفيتش بيع كل فيلاته في إنجلترا كما يريد التخلص من تشيلسي سريعا أيضا. أنا وثلاثة أشخاص آخرين تلقينا عرضا لشراء تشيلسي من أبراموفيتش يوم الثلاثاء“.



وأمس الأربعاء، أعلن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، اتخاذه قرارًا ببيع نادي تشيلسي، وتعهد بالتبرع بأموال البيع لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وفاز تشيلسي بلقبين في دوري أبطال أوروبا – بما في ذلك لقب نسخة الموسم الماضي- وخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن تولى أبراموفيتش ملكية النادي في العام 2003 بعد دفع 233 مليون دولار.

وقال أبراموفيتش في بيان: ”كنت دائما أتخذ قرارات في مصلحة النادي“.

وأضاف: ”في الوضع الحالي، اتخذت قرارا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والجماهير والموظفين، وكذلك رعاة النادي وشركائه“.

يتمنى كونور مكغريغور نجم ufc شراء نادي #تشيلسي بعدما وافق مالك النادي رومان أبراموفيتش على عرضه للبيع مقابل 3 مليار جنيه استرليني.@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/S9TKGOhcp8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 2, 2022

وزادت الضغوط على رومان أبراموفيتش بعد غزو بلاده أوكرانيا، الذي تعارضه أوروبا والولايات المتحدة وكافة دول الغرب، حيث يطالب برلمانيون بريطانيون بفرض عقوبات اقتصادية عليه، والضغط عليه لبيع النادي اللندني.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن أبراموفيتش يمتلك حصة كبيرة في شركة روسية لصناعة الصلب، يقول خبراء إنها تستخدم في صنع الدبابات العسكرية التي تغزو أوكرانيا حاليا.

ولا يعتبر جيم راتكليف المرشح الوحيد لتقديم عرض لشراء تشيلسي فهناك 3 مجموعات ترغب في تقديم عروض لشراء البلوز، بينهم الملياردير السويسري هانزيورغ فيس.

وبحسب ”ذا صن“ فإن الروسي رومان أبراموفيتش كلف شركة أمريكية ”Raine Group“ ببيع النادي، وقد طالبت بتلقي عروض لشراء تشيلسي بداية من اليوم الخميس، لكن الملياردير الروسي مستعد للانتظار لفترة أطول.

ويطالب أبراموفيتش بمبلغ يتجاوز 3 مليارات جنيه إسترليني لبيع النادي، كما قرر المالك الروسي عدم تسديد المالك الجديد ديون النادي التي تقدر بأكثر من مليار جنيه إسترليني.

يشار إلى أن تشيلسي يستعد لمواجهة بيرنلي يوم السبت، ثم نيوكاسل يونايتد في الجولتين الـ28 والـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل مواجهة ليل الفرنسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.