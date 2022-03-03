بدأ تعلم اللغة الإنجليزية.. تين هاغ أبرز المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني لأياكس أمستردام الذي بدأ تلقي دروس في اللغة الإنجليزية قبل بدء مفاوضاته مع النادي الإنجليزي.

وأضافت الصحفية في تقرير حصري يوم الخميس أن تين هاغ يدرس اللغة الإنجليزية في محاولة للتأكد من أنه يجيد اللغة بطلاقة قبل الانتقال المحتمل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف المقبل.

ومن المعروف أن أياكس كان على علم بنيّة تين هاغ الرحيل عن النادي في نهاية الموسم بعد المحادثات الداخلية الأخيرة.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن المدير الفني الهولندي يحرص على الانتقال إلى مانشستر يونايتد في نهاية الموسم لكن حقيقة أنه ملتزم بتعلم اللغة الإنجليزية بطلاقة ستجعله في وضع جيد إذا ظهرت أي فرص أخرى.

وتين هاغ، الذي سيحضر المدرب ميتشل فان دير جاغ معه إلى إنجلترا، من بين أفضل المنافسين ليحلوا محل المدير الفني الألماني المؤقت رالف رانجنيك في أولد ترافورد إلى جانب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتنو المدير الفني لباريس سان جيرمان الموسم المقبل.

وأكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان إن المدير الفني الأرجنتيني لا يزال أمامه عام واحد على نهاية عقده.

فريد: صفة المدرب المؤقت لرالف رانجنيك تتسبب في بعض الشكوك https://t.co/zUbfAnb43p pic.twitter.com/NEFsHEH7tP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 23, 2022

وأضاف ليوناردو في مقابلة موسعة مع صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية ”بصراحة، لم نفكر أبدًا في تغيير المدرب كما لم نتصل أبدًا بزين الدين زيدان أو أي شخص آخر. قبل المجيء إلى هنا (باريس) كان بوكيتينو ضمن أفضل 5 مدربين في العالم وما زال كذلك“.

كما تردد اسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد وإيفرتون وتشيلسي السابق، رغم صعوبة ذلك في ظل نجاحه حاليا مع النادي الملكي.

وفي الصيف الماضي، كان تن هاغ مرشحًا ليصبح مدربًا جديدًا لتوتنهام هوتسبير، لكن مصادر جيدة تدعي أن حاجز اللغة كان يمثل مشكلة أثناء المحادثات.

تويتر يضيف الرمز التعبيري "GOAT" لهاشتاغ كريستيانو رونالدو https://t.co/pkSgYBOX8E pic.twitter.com/WKJHVBvZSs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 23, 2022

ويتطلع مانشستر يونايتد بشكل مؤكد إلى التفاوض مع تن هاغ في الأسابيع المقبلة على الأقل، وحقيقة أنه يقوم بصقل لغته الإنجليزية ستساعده في الحصول على الوظيفة.

وجدد أياكس أمستردام تعاقده مع تين هاغ العام الماضي ليستمر حتى يونيو/ حزيران 2023، وذلك بعدما اعترف النادي الهولندي بأن مديره الفني تلقى عروضا من خارج هولندا دون الكشف عن أي أسماء.

وكان تين هاغ (52 عاما) تولى تدريب أياكس في موسم 2017/2018 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري المحلي في الموسم التالي.

ويملك مانشستر يونايتد 47 نقطة في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين عن آرسنال لكن الفريق اللندني يملك ثلاث مباريات إضافية.