رومان أبراموفيتش يكلف شركة أمريكية لبيع تشيلسي.. وتوخيل لا يخشى التغيير

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن جيم راتكليف الملياردير البريطاني دخل دائرة المهتمين بشراء تشيلسي الذي قرر مالكه الروسي الملياردير رومان أبراموفيتش بيعه بعد تزايد الضغوطات عليه بسبب غزو روسيا لأوكرانيا ومطالبة بعض النواب البريطانيين بوضعه على لائحة الشخصيات المعاقبة لصلتها بالرئيس فلاديمير بوتين.

ويعتبر البريطاني جيم راتكليف أحد الشخصيات الثرية في بريطانيا وتقدر ثروته بـ6 مليارات جنيه إسترليني ويملك بطاقة موسمية لتشيلسي. وبحسب الصحيفة فإنه يرغب بتقديم عرض لشراء الفريق اللندني عبر شركته ”إينيوس“ للكيماويات.

ولا يعتبر جيم راتكليف المرشح الوحيد لتقديم عرض لشراء تشيلسي فهناك 3 مجموعات ترغب في تقديم عروض لشراء البلوز بينهم الملياردير السويسري هانزيورغ فيس.

وبحسب ”ذا صن“ فإن الروسي رومان أبراموفيتش كلف شركة أمريكية ”Raine Group“ ببيع النادي، وقد طالبت بتلقي عروض لشراء تشيلسي بداية من اليوم الخميس لكن الملياردير الروسي مستعد للانتظار لفترة أطول.

ويطالب أبراموفيتش بمبلغ يتجاوز 3 مليارات جنيه إسترليني لبيع النادي كما قرر المالك الروسي عدم تسديد المالك الجديد ديون النادي التي تقدر بأكثر من مليار جنيه إسترليني.

"اتخذت قرارا ببيع النادي، أعتقد أن هذا في مصلحة تشيلسي وجماهيره وموظفيه والرعاة والشركاء". "وجهت بالتبرع بصافي ربح عملية البيع لمؤسسة خيرية، وستتكفل المؤسسة بتعويض ضحايا الحرب في أوكرانيا". pic.twitter.com/eq9unCqTDD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 2, 2022

تعليق توخيل

وتغنت جماهير تشيلسي باسم أبراموفيتش باستاد كنيلوورث رود وقالت: ”نجحنا في الفوز بها كلها (البطولات)“.

لكن جماهير لوتون ردت ”لقد اشتريتموها كلها“ في إشارة إلى قروض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني حصل عليها أبراموفيتش لاستحواذ تشيلسي على أبرز المواهب في العالم.

وقال توماس توخيل مدرب تشيلسي إنه يركز على عمله وهو الفوز بالمباريات مع الفريق الذي حصد لقب الدوري في خمس مناسبات ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين منذ 2003.

يتمنى كونور مكغريغور نجم ufc شراء نادي #تشيلسي بعدما وافق مالك النادي رومان أبراموفيتش على عرضه للبيع مقابل 3 مليار جنيه استرليني.@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/S9TKGOhcp8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 2, 2022

وأضاف المدرب الألماني ”حتى لو أردت الإجابة فأنا لا أعرف بالتحديد ماذا سيعني هذا على المدى القصير لنا كفريق وطاقم ولاعبين. أتمنى ألا يحدث الكثير وربما لن يتغير أي شيء على الإطلاق“.

وتابع ”لكن بالطبع الأمر كبير و(الفريق) يتفهم ذلك. لذا ستكون هناك العديد من التقارير الإعلامية وسنحاول الابتعاد عن الضجة والحفاظ على تركيزنا وهو أمر ليس سهلا في المعتاد“.

وقال توخيل وهو المدرب الدائم رقم 11 في عهد أبراموفيتش ”إنه نبأ مهم وسيكون تغيرا كبيرا لكن لم يسبق أن خفت من التغيير وسأركز على ما أستطيع فعله. لست قلقا. أشعر بالامتنان وأنا في مكان جيد“.

🔴 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يمنع الحكام الروس من المشاركة في المباريات التي يشرف عليها.#الحرب_الاوكرانية_الروسية #روسيا_واكرانيا pic.twitter.com/X5pBrGjxxE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 2, 2022

وأوضح ”لست ممن يقلقون بشأن ما هو خارج عن إرادتهم. إنه خبر مهم وسيكون تغيرا كبيرا لكني لست خائفا من التغيير“.

وأجاب توخيل عند سؤاله عن احتمال تحدثه إلى اللاعبين بشأن الوضع الجديد ”أنا شخصيا؟ لا أعتقد أنه يجب علي الحديث. لا أعلم عن الوضع أكثر منكم“.

وتابع ”لست الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة. أنا واثق من أن النادي سيتحدث إلينا وإلى اللاعبين وهذا ضروري أيضا. لا يمكنني توضيح الوضع“.

يشار إلى أن تشيلسي يستعد لمواجهة بيرنلي يوم السبت ثم نيوكاسل يونايتد في الجولتين الـ28 والـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل مواجهة ليل الفرنسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.