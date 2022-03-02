في يوم مؤثر للنادي.. لوكاكو يقود تشيلسي للفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي

ربما كانت الأجواء ملائمة لروميلو لوكاكو أغلى لاعب في تاريخ تشيلسي في يوم مؤثر في تاريخ النادي اللندني، فأحرز هدف الانتصار بفوز فريقه 3-2 على لوتون تاون المنافس في الدرجة الثانية في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وفي أغلب فترات المباراة التي أقيمت في أجواء ممطرة على استاد كينيلوورث رود بدا أن الفريق اللندني بطل أوروبا والعالم في طريقه لخروج مذل، بعد ساعات من إعلان رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش عرض النادي للبيع.

لكن لوكاكو، الذي لخص ضمه قدرات تشيلسي الشرائية في عهد أبراموفيتش الذي استمر 19 عامًا، انزلق ليضع الكرة في الشباك بعد تمريرة عرضية منخفضة من تيمو فيرنر في الدقيقة 78.

وأثار قرار أبراموفيتش، وسط دعوات متزايدة لفرض العقوبات عليه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، صخبًا جماهيريًا قبل انطلاق المباراة.

والتزمت جماهير تشيلسي التي كانت تهتف باسمه الصمت بعد مرور دقيقتين عندما سجل ريس بيرك مدافع لوتون برأسه من ركلة ركنية.

تشيلسي يحول تأخره أمام مضيفه لوتن تاون إلى فوزا (3-2) ليتأهل إلى ربع نهائي كاس الاتحاد الانجليزي #تشيلسي_لوتن_تاون pic.twitter.com/r0fqdbALO7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 2, 2022

وعادل ساؤول نيجيز النتيجة في الدقيقة 27 لكن لوتون الجريء استعاد تفوقه قبل الاستراحة عندما وضع هاري كورنيك الكرة في شباك الحارس كيبا أريزابالاجا.

وبدا لوتون قادرًا على الحفاظ على تفوقه، لكن فيرنر أدرك التعادل في الدقيقة 67 بعد تمريرة من روبن لوفتوس-تشيك.

وهيمن تشيلسي على الشوط الثاني، وكانت الكلمة الأخيرة من نصيب لوكاكو ليقود الفريق اللندني إلى دور الثمانية، بعد خروجه من حسابات المدرب توماس توخيل في الآونة الأخيرة رغم ضمه مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).