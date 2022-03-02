صحيفة: كلوب يدفع ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح "بأي طريقة"

يعتقد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أن ناديه يجب أن يحاول ”بكافة الطرق“ لإقناع النجم المصري محمد صلاح بتجديد عقده للبقاء في أنفيلد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد لاعب تشيلسي السابق مع ليفربول في صيف عام 2023 عندما يُسمح له بمغادرة ميرسيسايد في صفقة انتقال مجانية.

ماذا افعل به 😀 رد فعل محمد صلاح تجاه القناع الذي اخذه على ما يبدو من أحد المشجعين.#ليفربول_تشيلسي #تشيلسي_ليفربول #ليفربول #تشيلسي

pic.twitter.com/MOeXvazfDH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 28, 2022

ويتألق صلاح مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفًا مذهلاً وصنع 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات حتى الآن، ومع ذلك، فإن النقطة الوحيدة في موسم خالٍ من الأخطاء كانت الأسئلة المستمرة حول وضعه التعاقدي.

وعلى الرغم من حقيقة أنه قد صرح من قبل بأنه يريد البقاء في أنفيلد، إلا أنه لم يتم الاتفاق على عقد جديد بين اللاعب والنادي.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية يوم الأربعاء إن كلوب يصر على اعتقاده بأن صلاح لاعب عالمي المستوى يجب أن يحتفظ به النادي، رغم أن بطل كأس رابطة الإنجليزية المحترفة قد يخسر أيضًا روبرتو فيرمينو وساديو ماني في نفس الوقت مع القائد المصري.

ويرتبط اللاعبان بعقود مع ليفربول حتى صيف عام 2023 أيضا، مما يعني أن ليفربول قد يفقد خط هجومه بالكامل في حال عدم التوصل لاتفاق مع الثلاثي الهجومي.

أزمة هجوم

وتكمن أزمة ليفربول في أن الياباني تاكومي مينامينو والبرتغالي ديوغو جوتا والقادم في يناير ولويس دياز مقابل 37 مليون جنيه إسترليني يلعبون على الأطراف، فمن المحتمل أن يكون فقدان اللاعبين الثلاثة (صلاح وماني وفيرمينو) كارثة على ليفربول.

وقاد ماني وصلاح وفيرمينو ليفربول إلى لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تأكد نجاحهم بالفوز بكأس الرابطة على حساب تشيلسي يوم الأحد الماضي.

ولا يُعتقد أن كلوب يشارك في أي من المفاوضات الرسمية حول العقود، لكن يعتقد أن رأيه واضح للغاية، لا سيما بشأن مستقبل صلاح.

وتزعم تقارير مختلفة أن واحدًا على الأقل من اللاعبين الثلاثة قد يتم بيعه أو السماح له بالمغادرة، في حين أن مستقبل مينامينو أيضًا غير مؤكد للغاية.

ورغم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن كلوب قال في وقت سابق إن المفاوضات بين ليفربول وصلاح كانت إيجابية بشكل عام.

حاول محمد صلاح التأثير على جورجينيو أثناء توجهه لتسديد ركلة الجزاء.#محمد_صلاح قال لجورجينيو ضاحكا "لا تقفز" في إشارة لطريقة تسديده. رغم محاولة صلاح، نجح جورجينيو، لكن #ليفربول فاز في النهاية وتوج على حساب #تشيلسي.#ليفربول_تشيلسي #تشيلسي_ليفربول pic.twitter.com/lRw8dqHUgC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 28, 2022

وقال كلوب في يناير/كانون الثاني الماضي: ”لا أعرف ما يمكنني قوله بالإضافة إلى ما قلته بالفعل، ما المشكلة؟ لن أقول أن هناك مشكلة، بصراحة، هذه محادثات، إذا حاولت شركتان كبيرتان أن تجتمعان هناك عادة في الحياة العادية، في الأعمال التجارية، فلن يتم ذلك بين عشية وضحاها.

”عقد كبير، لا يشبه شراء هاتف محمول ذكي (ذلك) تقوم فقط بالتوقيع على شيء واحد ويتم إنجازه، هناك الكثير من الأشياء التي يجب مراعاتها – بعضها من جانب النادي والبعض الآخر من جانب اللاعب والكثير من جانب وكيل أعماله، هذا هو الشيء، لا شيء آخر“.

وبالإضافة إلى قيادته لما قد لا يزال يمثل تحديًا غير متوقع للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يتصدر صلاح حاليًا هدافي المسابقة برصيد 19 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في 24 مباراة حتى الآن.

وتألق صلاح منذ وصوله من روما مقابل حوالي 34 مليون جنيه إسترليني في عام 2017 ورسخ اسمه كواحد من أفضل اللاعبين في العالم، وأعلن الدولي المصري أنه يريد البقاء في ليفربول.

وقال في تصريحات سابقة: ”أريد أن أبقى ولكن الأمر ليس بيدي، الأمر بأيديهم، إنهم يعرفون ما أريد، أنا لا أطلب أشياء مجنونة، عندما تطلب شيئًا ما ويظهرون لك أن بإمكانهم إعطاءه لك لأنهم يقدرون ما فعلته للنادي“.