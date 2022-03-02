مساهم في شركة تنتج دبابات.. هل تجمد بريطانيا أصول وأرصدة أبراموفيتش مالك تشيلسي؟

زادت الضغوط على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا جراء غزو بلاده لأوكرانيا الذي تعارضه أوروبا والولايات المتحدة وكافة دول الغرب، حيث يطالب برلمانيون بريطانيون بفرض عقوبات اقتصادية عليه والضغط عليه لبيع النادي اللندني.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن أبراموفيتش يمتلك حصة كبيرة في شركة روسية لصناعة الصلب يقول خبراء إنها تستخدم في صنع الدبابات العسكرية التي تغزو أوكرانيا حاليا.

ونقل مالك تشيلسي حصته في شركة EVRAZ، عملاق صناعة الصلب الروسي ، مباشرة إلى نفسه من شركة خارجية في 16 فبراير/شباط الماضي، قبل ثمانية أيام من قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا.

وأخبر محللون الصحيفة عينها أن نقل 28.64 في المئة من الأسهم ، من Greenleas International Holdings Ltd المسجلة في جزر فيرجين، قد يجعلها أقل عرضة للعقوبات التي أعقبت الغزو الروسي، كما يمكن أن يجعل بيع الأسهم أسهل، بينما تراجعت قيمة الأسهم منذ أن هاجمت قوات بوتين أوكرانيا.

وقال مدير برنامج أوراسيا في معهد وارسو، لـ“ديلي ميل“: كان هناك خطر من أن تصبح هذه الشركة الخارجية عرضة للعقوبات. حيث يستخدم فولاذ Evraz في صنع الدبابات من بين أشياء أخرى، من هذا المنطلق، تعتبر الشركة مهمة لصناعة الأسلحة الروسية ومهمة للحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا“.

وفي المقابل قال متحدث باسم أبراموفيتش إن شركة EVRAZ في روسيا تنتج الصلب فقط من أجل ”السكك الحديدية والبناء“، وفي وثيقة صدرت عام 2017 من قبل EVRAZ كجزء من تحقيق في استيراد الصلب في الولايات المتحدة، قالت EVRAZ إن عملياتها في شيكاغو أنتجت ”العديد من المنتجات بالغة الأهمية للأمن القومي الأمريكي مثل الألواح المدرعة للجيش الأمريكي“.

ولا يستطيع أبراموفيتش تحمل حرب طويلة وعقوبات قاسية لخنق الاقتصاد الروسي بأكمله وانهياره، لأنه استثمر الكثير فيه، مع استمرار الضغط عليه لبيع تشيلسي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية نقلا عن مسؤول روسي سابق إن أبراموفيتش كان يعمل في المخابرات الروسية في نهاية تسعينيات القرن الماضي وارتبط ارتباطا وثيقا برئيس الوزراء آنذاك بوتين.

فرض عقوبات وبيع تشيلسي

يتعرض أبراموفيتش لضغوط كبيرة حقا من أجل بيع النادي اللندني، حيث قال قطب الأعمال السويسري هانزيورغ فيس لصحيفة ”بليك“ السويسرية إنه يدرس شراء نادي تشيلسي.

ونقلت الصحيفة عن فيس قوله في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء ”يحاول أبراموفيتش حاليا بيع جميع العقارات التي يملكها في إنجلترا ويرغب كذلك في التخلص سريعا من نادي تشيلسي، تلقيت مع ثلاثة آخرين عرضا يوم الثلاثاء لشراء تشيلسي من أبراموفيتش“.

وفي ضمن الضغوط الضخمة على أبراموفيتش طالب أعضاء في البرلمان البريطاني في جلسة اليوم الأربعاء تجميد أرصدة الملياردير الروسي وتعرضه لعقوبات اقتصادية.

لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفض في الجلسة التعليق على ما إذا كانت العقوبات ستفرض على أبراموفيتش، لكنه قال إن ”الحلقة تضيق“ على رجال الرئيس الروسي بوتين. حسب صحيفة ”مترو“ البريطانية.

ووجه زعيم المعارضة البريطاني كير ستارمر سؤالا لجونسون عن سبب عدم فرض عقوبات على مالك تشيلسي، قائلا عن الملياردير الروسي ”إنه شخص محل اهتمام وزارة الداخلية بسبب صلاته بالدولة الروسية وارتباطه العام بالنشاط والممارسات الفاسدة.

ويوم السبت الماضي منح أبراموفيتش مالك تشيلسي مجلس أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي بعد دعوات لفرض عقوبات عليه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات الروسية وقال بعض المشرعين البريطانيين المعارضين إنه يجب إدراج أبراموفيتش في تلك القائمة.