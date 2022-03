غوارديولا: من الأفضل للمدافع الأوكراني زينتشنكو مواصلة اللعب

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن المدافع أولكسندر زينتشنكو مر بفترة صعبة للغاية عقب الغزو الروسي لبلاده، لكن مواصلة اللعب كانت أفضل شيء للاعب البالغ عمره 25 عاما.

وجلس زينتشنكو وهو يغالب الدموع على مقعد البدلاء ولم يلعب في انتصار سيتي 1-صفر على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع، لكنه عاد لقيادة الفريق في الفوز 2-صفر يوم الثلاثاء على ملعب بيتربره بعد أن سلمه القائد الأساسي فرناندينيو شارة القيادة.

وقبل أيام، استنكر زينتشنكو غزو القوات الروسية لبلاده، وغرد عبر موقع ”إنستغرام“ موجها حديثه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”أتمنى أن تموت بأشد معاناة مع المرض، أيها المخلوق“.

وقال غوارديولا لشبكة ”آي.تي.في سبورت“، قبل المباراة ”قرر قائدنا منح شارة القيادة له لإظهار مدى أهمية الموقف.

”نحن جميعا في النادي نساند هذه اللفتة الطيبة ونقف وراء قائدنا الذي يمثل بلاده“.

Oleksandr Zinchenko captains Man City in the FA Cup tonight and he leads his team out with a Ukranian flag 🇺🇦 pic.twitter.com/MVeNNTr3wz

وقالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إن 136 مدنيا على الأقل قتلوا في الغزو لكن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى. وفر مئات الآلاف من الأوكرانيين من القتال.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها ”عملية عسكرية خاصة“ تقول إنها لا تهدف لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقبض على من تعتبرهم قوميين خطرين.

وقال غوارديولا إن زينتشنكو تلقى الكثير من الدعم.

وأضاف ”لم يتلق (دعما من الجماهير) فقط، ولكن من جميع أنحاء العالم والمملكة المتحدة بسبب هذا الوضع الجنوني الذي نعيشه الآن.

”مواصلة اللعب أفضل طريقة له. وصلنا إلى الدور التالي وكانت ليلة رائعة ونعرف مدى صعوبة المباريات خارج الأرض في كأس الاتحاد الإنجليزي“.

An emotional Oleksandr Zinchenko leaves the pitch to the applause and love from the Manchester City fans and players 💙 💛 pic.twitter.com/bkvsnhcGTt

— Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022