رياضة

غوارديولا: من الأفضل للمدافع الأوكراني زينتشنكو مواصلة اللعب
تاريخ النشر: 02 مارس 2022 9:33 GMT
تاريخ التحديث: 02 مارس 2022 10:20 GMT

غوارديولا: من الأفضل للمدافع الأوكراني زينتشنكو مواصلة اللعب

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن المدافع أولكسندر زينتشنكو مر بفترة صعبة للغاية عقب الغزو الروسي لبلاده، لكن مواصلة اللعب كانت أفضل شيء للاعب البالغ

+A -A
المصدر: رويترز وفريق التحرير - إرم نيوز

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن المدافع أولكسندر زينتشنكو مر بفترة صعبة للغاية عقب الغزو الروسي لبلاده، لكن مواصلة اللعب كانت أفضل شيء للاعب البالغ عمره 25 عاما.

وجلس زينتشنكو وهو يغالب الدموع على مقعد البدلاء ولم يلعب في انتصار سيتي 1-صفر على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع، لكنه عاد لقيادة الفريق في الفوز 2-صفر يوم الثلاثاء على ملعب بيتربره بعد أن سلمه القائد الأساسي فرناندينيو شارة القيادة.

وقبل أيام، استنكر زينتشنكو غزو القوات الروسية لبلاده، وغرد عبر موقع ”إنستغرام“ موجها حديثه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”أتمنى أن تموت بأشد معاناة مع المرض، أيها المخلوق“.

وقال غوارديولا لشبكة ”آي.تي.في سبورت“، قبل المباراة ”قرر قائدنا منح شارة القيادة له لإظهار مدى أهمية الموقف.

”نحن جميعا في النادي نساند هذه اللفتة الطيبة ونقف وراء قائدنا الذي يمثل بلاده“.

وقالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إن 136 مدنيا على الأقل قتلوا في الغزو لكن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى. وفر مئات الآلاف من الأوكرانيين من القتال.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها ”عملية عسكرية خاصة“ تقول إنها لا تهدف لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقبض على من تعتبرهم قوميين خطرين.

وقال غوارديولا إن زينتشنكو تلقى الكثير من الدعم.

وأضاف ”لم يتلق (دعما من الجماهير) فقط، ولكن من جميع أنحاء العالم والمملكة المتحدة بسبب هذا الوضع الجنوني الذي نعيشه الآن.

”مواصلة اللعب أفضل طريقة له. وصلنا إلى الدور التالي وكانت ليلة رائعة ونعرف مدى صعوبة المباريات خارج الأرض في كأس الاتحاد الإنجليزي“.

وصعد مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب تغلبه مساء الثلاثاء على مستضيفه بيتربوره يونايتد بهدفين دون رد في إطار الدور الخامس من البطولة.

قدم بيتربوره يونايتد الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى ”الشامبيونشيب“ شوطا أوّلا قويا انتهى بالتعادل السلبي واستمر التعادل حتى الدقيقة الـ60 عندما تمكن الدولي الجزائري رياض محرز من تسجيل الهدف الأول لمانشستر سيتي، قبل أن يضيف جاك غريليش الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ67.

وضمن الدور الخامس صعد كريستال بالاس ،أيضا، إلى الدور ربع النهائي عقب تغلبه على ستوك سيتي بهدفين مقابل هدف.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play