رياض محرز يخوض أفضل مواسمه تهديفيا في إنجلترا.. تعرف إلى عدد الأهداف

يخوض الدولي الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي أفضل مواسمه على الإطلاق في الكرة الإنجليزية من حيث عدد الأهداف.

وقالت إحصائيات OPTA إن محرز رفع رصيده إلى 19 هدفًا هذا الموسم في كافة المسابقات، أي أكثر بواقع هدف واحد عندما قاد فريقه السابق ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الممتاز موسم 2015-2016.

وسجل قائد المنتخب الجزائري الهدف الأول لفريقه سيتي في مرمى بيتربره يونايتد في فوز حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على مضيفه 2-صفر في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ليتأهل الفريق إلى دور الثمانية من البطولة.

وجاء هدف محرز بعد مرور ساعة من بداية المباراة عندما دخل منطقة الجزاء وراوغ أحد المدافعين قبل أن يطلق تسديدة أرضية من مدى قريب سكنت الشباك.

19 – Riyad Mahrez is enjoying his best goalscoring season in English football (all competitions) with his 19 goals this term, one more than he scored in Leicester’s 2015-16 title winning campaign. Clinical. pic.twitter.com/pZgnNfsQR8 — OptaJoe (@OptaJoe) March 1, 2022

وكان جناح ليستر سيتي السابق قد سجل في مرمى سبورتنغ لشبونة البرتغالي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا منتصف الشهر الماضي، ليحرز بذلك عشرة أهداف في اخر 11 مباراة له بالبطولة بينها ستة أهداف هذا الموسم.

كما سجل ثمانية أهداف مع سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن ليساهم في صدارة فريقه للمسابقة بفارق ست نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة.

وبهدفه في مرمى بيتربره يونايتد يكون قد رفع رصيده في كأس الاتحاد الإنجليزي إلى ثلاثة أهداف، فضلا عن هدفين في كأس رابطة الأندية المحترفة التي توج ليفربول بلقبها بعد فوزه بركلات الترجيح على تشيلسي يوم الأحد الماضي.

وبذلك يصل مجموع ما سجله النجم الجزائري مع سيتي في كافة المسابقات هذا الموسم 19 هدفا حتى الآن بواقع ثمانية في الدوري الممتاز وستة في دوري الأبطال وثلاثة في كأس الاتحاد الإنجليزي وهدفان في كأس الرابطة.

وأشاد الدولي الإنجليزي السابق دارين بينت بقائد الجزائر وقال إن مستواه هذا الموسم يجعله أفضل من أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي أعظم لاعب في التاريخ، وذلك بفضل تألقه مع سيتي وتراجع أداء ميسي مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان.