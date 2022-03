رياض محرز يخوض أفضل مواسمه تهديفيا في إنجلترا.. تعرف إلى عدد الأهداف

يخوض الدولي الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي أفضل مواسمه على الإطلاق في الكرة الإنجليزية من حيث عدد الأهداف.

وقالت إحصائيات OPTA إن محرز رفع رصيده إلى 19 هدفًا هذا الموسم في كافة المسابقات، أي أكثر بواقع هدف واحد عندما قاد فريقه السابق ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الممتاز موسم 2015-2016.

وسجل قائد المنتخب الجزائري الهدف الأول لفريقه سيتي في مرمى بيتربره يونايتد في فوز حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على مضيفه 2-صفر في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ليتأهل الفريق إلى دور الثمانية من البطولة.

وجاء هدف محرز بعد مرور ساعة من بداية المباراة عندما دخل منطقة الجزاء وراوغ أحد المدافعين قبل أن يطلق تسديدة أرضية من مدى قريب سكنت الشباك.

19 – Riyad Mahrez is enjoying his best goalscoring season in English football (all competitions) with his 19 goals this term, one more than he scored in Leicester’s 2015-16 title winning campaign. Clinical. pic.twitter.com/pZgnNfsQR8

— OptaJoe (@OptaJoe) March 1, 2022