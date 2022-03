تقارير: أبراموفيتش يدرس بيع تشيلسي وسط 3 عروض جاهزة لشراء النادي

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، يدرس بيع النادي اللندني بعد الضغوط التي تعرض لها مؤخرًا إثر غزو بلاده لجارتها أوكرانيا.

ومنح أبراموفيتش قبل أيام مجلس أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، إنه من المقرر أن يتلقى أبراموفيتش عروضًا لبيع تشيلسي، نهاية هذا الأسبوع، مع اهتمام 3 أطراف على الأقل بشراء ”البلوز“، حيث يعتقد المشترون المحتملون أن الملياردير الروسي مستعد لبيع النادي الذي يملكه منذ 2003 وذلك للمرة الأولى منذ امتلاكه بطل دوري أبطال أوروبا.

ويواجه أبراموفيتش تهديدًا بفرض عقوبات عليه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الأسبوع الماضي.

وسلّم الملياردير البالغ من العمر 55 عامًا بالفعل سلطة إدارة النادي إلى مؤسسة تشيلسي الخيرية، لكن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة بقاءه في موقعه بالنادي.

Exclusive: Roman Abramovich will receive bids to buy Chelsea this week with parties believing that, for the first time, he will consider a sale #cfc https://t.co/zpwvz8dVfF

— Matt Law (@Matt_Law_DT) March 1, 2022