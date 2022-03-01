تقارير: أبراموفيتش يدرس بيع تشيلسي وسط 3 عروض جاهزة لشراء النادي

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، يدرس بيع النادي اللندني بعد الضغوط التي تعرض لها مؤخرًا إثر غزو بلاده لجارتها أوكرانيا.

ومنح أبراموفيتش قبل أيام مجلس أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، إنه من المقرر أن يتلقى أبراموفيتش عروضًا لبيع تشيلسي، نهاية هذا الأسبوع، مع اهتمام 3 أطراف على الأقل بشراء ”البلوز“، حيث يعتقد المشترون المحتملون أن الملياردير الروسي مستعد لبيع النادي الذي يملكه منذ 2003 وذلك للمرة الأولى منذ امتلاكه بطل دوري أبطال أوروبا.

ويواجه أبراموفيتش تهديدًا بفرض عقوبات عليه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الأسبوع الماضي.

وسلّم الملياردير البالغ من العمر 55 عامًا بالفعل سلطة إدارة النادي إلى مؤسسة تشيلسي الخيرية، لكن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة بقاءه في موقعه بالنادي.

Exclusive: Roman Abramovich will receive bids to buy Chelsea this week with parties believing that, for the first time, he will consider a sale #cfc https://t.co/zpwvz8dVfF — Matt Law (@Matt_Law_DT) March 1, 2022

وقالت صحيفة ”التليغراف“ البريطانية، إن الأطراف المهتمة بشراء النادي اللندني تعتقد أن خطوة تسليم أبراموفيتش سلطة إدارة النادي لمجلس أمناء كانت الخطوة الأولى منه للإشارة إلى أنه سيكون منفتحًا على البيع.

ومن المقرر تقديم العروض إلى أبراموفيتش، هذا الأسبوع، لكن ذلك قد يتغير إذا تعرض لعقوبات في بريطانيا أو أوروبا.

ولطالما أكد تشيلسي أن النادي ليس معروضًا للبيع، لكن ”التليغراف“ قالت إن أبراموفيتش لا يمكن أن يجد أي خيار آخر سوى البيع رغم أنه رفض سابقًا عروضًا لبيع النادي مقابل 2.2 مليار جنيه إسترليني.

وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة تشيلسي في لوتون تاون بالدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي سُئل المدير الفني الألماني لتشيلسي توماس توخيل عن الموقف الحالي للنادي رفض الخوض في الكثير من التفاصيل.

وقال توخيل: ”يجب أن أقول إن هذا أكثر من اللازم بالنسبة لي للإجابة عنه، ولست على علم بأي تفاصيل، ولست على علم بالموقف برمته، ونتفق جميعًا على أن هناك مواقف أكثر أهمية بكثير من كرة القدم، وهذا لن يتغير أبدًا. ومواقف مثل الحرب هي بالطبع أكثر أهمية بكثير، ولكن دور السيد أبراموفيتش ليس لي للتعليق عليه، لأنني ببساطة لا أعرف ما يكفي عنه“.

🗣 "Listen, you have to stop I'm not a politician." Thomas Tuchel snaps at a reporter for the constant questions about Roman Abramovich pic.twitter.com/u2hWwSAEsW — Football Daily (@footballdaily) March 1, 2022

وكانت هناك مزاعم بأن أبراموفيتش حاول المساعدة في محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن توخيل رفض التعليق على أي سؤال يتعلق بالحرب على أوكرانيا أو دور أبراموفيتش في مفاوضات السلام بين الطرفين، وأكد أنه ليس سياسيًا بل مدرب فقط.

واشتعلت الأجواء أكثر قبل نهاية المؤتمر عندما قاطع المدرب الألماني أحد الصحفيين حاول توجيه سؤال أخر عن ”أهوال الحرب“.

وقال توخيل: ”اسمع، عليك أن تتوقف عن ذلك. لست سياسيًا، ويجب أن تتوقف بصراحة، ويمكن أن أكرر ما قلته، وسأشعر بالسوء لتكرار ذلك لأنني لم أمر بتجربة الحرب مطلقًا، وكم أنا محظوظ للغاية لوجودي هنا في سلام، وأفعل ما بوسعي، ولكن عليك التوقف عن توجيه مثل هذه الأسئلة لي، ليس لدي إجابات لك“.