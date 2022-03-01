فابريزيو رومانو: مانشستر سيتي اجتمع مع مينو رايولا لبحث ضم هالاند

قال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، إن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، يدفع بقوة للتعاقد مع إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، حيث عقد تكسيكي بيغيريستين، مدير الكرة في مانشستر سيتي، اجتماعا الشهر الماضي مع مينو رايو، مدير أعمال المهاجم النرويجي.

وأضاف الصحفي الموثوق به في سوق الانتقالات، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورتس“، أن مانشستر سيتي ليس الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع جوهرة النرويج ودورتموند، حيث سبق لخوان لابورتا رئيس برشلونة الاجتماع مع رايولا في 16 فبراير/شباط الماضي، بينما لا يزال ريال مدريد يضغط بشدة أيضا لضم المهاجم الشاب رغم اهتمامه بالفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وأكد رومانو عبر حسابه على ”تويتر“ وكذلك قناته على موقع ”يوتيوب“ أيضا أن أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ اجتمع مع رايولا في موناكو الشهر الماضي أيضا لمناقشة التعاقد مع الهولندي الشاب ريان غرافينبيرش، لاعب وسط أياكس أمستردام.

وشدد الصحفي الشهير على أن لابورتا اجتمع مع رايولا في موناكو أيضا مثلما اجتمع وكيل أعمال المهاجم النرويجي مع بيغيريستين في المدينة نفسها، لكنه أشار إلى أن ريال مدريد لم يجتمع مع رايولا في موناكو لكن ذلك لا يعني خروج النادي الملكي من السباق.

ويحتاج فريق المدير الفني بيب غوارديولا إلى مهاجم صريح، بينما لعب والد هالاند، ألف إنغي، لمانشستر سيتي خلال مسيرته في الملاعب، كما أن سيتي سيكون قادرًا على تقديم عرض أكبر لهالاند وزيادة أجره عن الذي سيدفعه أي من ريال مدريد أو برشلونة.

وأصبح هالاند من أبرز لاعبي دورتموند منذ انضمامه من لايبزيغ الألماني في 2020، حيث سجل 80 هدفًا مذهلاً في 79 مباراة مع النادي الألماني.

ويتنافس العديد من كبار أندية أوروبا للحصول على خدمات المهاجم النرويجي في الصيف المقبل بفضل تألقه اللافت مع دورتموند، حيث يتردد أن اللاعب البالغ عمره 21 عاما سيكون متاحا مقابل نحو 62.7 مليون جنيه إسترليني هي قيمة الشرط الجزائي في عقده وهو مبلغ بسيط بالنسبة للعديد من الأندية.

ويتألق صاحب الـ21 عاما هذا الموسم، حيث سجل 16 هدفا في 14 مباراة في الدوري الألماني.

وسجل هالاند 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس ألمانيا بعد انتقال أسود فيستفاليا للبطولة.