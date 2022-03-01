مدرب وست هام يمنح لاعبه الأوكراني أندريه يارمولنكو حرية المشاركة بالمباريات

أكد ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم الأوكراني أندريه يارمولنكو شارك في تدريب خفيف، لكنه قال إن اللاعب نفسه سيقرر ما إذا كان سيشارك أمام ساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غدا الأربعاء.

ولم يشارك يارمولنكو (32 عاما)، الذي حصل على إجازة عقب الغزو الروسي لبلاده الأسبوع الماضي، في فوز وست هام 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز ،يوم الأحد الماضي.

وقال مويس للصحفيين: ”عاد أندريه يارمولنكو وخاض تدريبا خفيفا أمس. تحدثت معه بشكل جيد. إنه منزعج حقا من الموقف ككل مثل الكثير من الناس خاصة الأوكرانيين؛ لذلك لن نتعجل عودته“.

وأضاف: ”لقد طلبت منه الحضور اليوم لأعرف مشاعره. إذا كان يشعر بأنه على ما يرام سيسافر مع الفريق. وإذا لم يكن كذلك سيحصل على إجازة عدة أيام إضافية“.

وعلّق الاتحاد الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا)، أمس الاثنين، مشاركات المنتخبات الوطنية والأندية الروسية في المنافسات الدولية حتى إشعار اخر.

وقال مويز، الذي سيواجه فريقه اشبيلية في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي في العاشر من الشهر الحالي، إنه يوافق على العقوبات المفروضة على الكرة الروسية، بما في ذلك قرار نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبرج إلى باريس.

وتابع: ”ربما كان ينبغي أن يتم اتخاذ هذا القرار بشكل أسرع. لقد عمل اليويفا بجدية“.

وسينتقل وست هام لمواجهة ساوثامبتون في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، غدا الأربعاء.