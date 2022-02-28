ديلي ميل: حكام الدوري الإنجليزي لن يعاقبوا اللاعبين الداعمين لأوكرانيا

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إنه طُلب من حكام الدوري الإنجليزي الممتاز السماح للاعبين بإظهار الدعم لأوكرانيا دون إنذارهم، بعد حصول ماتي كاش لاعب أستون فيلا على إنذار مثير للجدل، يوم السبت الماضي.

وتم تحذير مدافع أستون فيلا بعد افتتاح التسجيل في فوز فريقه 2/0 على برايتون، ثم خلع قميصه ليكشف عن رسالة تضامن مع زميله البولندي الدولي في الفريق توماش كيدزيورا، الذي يلعب مع دينامو كييف الأوكراني.

التركي أيكوت دمير رفض إرتداء قميص "لا للحرب" للتضامن مع أوكرانيا قبيل مباراة فريقه أرضروم سبور ضمن منافسات الدوري التركي. 🗣 وقال التركي في تصريحات صحفية أن الحروب بالشرق الأوسط لا يهتم بها أحد، وعندما يتعلق الأمر بأوروبا تجد الجميع يقدم الدعم. pic.twitter.com/gmxGV9bVWW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 28, 2022

وقالت الصحيفة إن الحكم جون بروكس أشهر البطاقة الصفراء في وجه كاش لخلعه قميصه، الذي يعتبر سلوكًا غير رياضي بموجب قوانين اللعبة، وعرضه رسالة سياسية.

وتعرف كاش على زميله كيدزيورا منذ أن حصل على الجنسية البولندية من خلال أجداده في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يخوض أول مباراة دولية له الشهر التالي في الفوز 4/1 على أندورا.

وانضم كيدزيورا إلى دينامو قبل خمس سنوات، وبقي في كييف على الرغم من الغزو الروسي للمدينة الأسبوع الماضي، بينما اتخذ لاعبو كرة القدم البولنديون موقفا قويا في معارضة العدوان العسكري، ورفضوا مواجهة روسيا في مباراة فاصلة لكأس العالم في وقت لاحق من هذا الشهر.

الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم يقرران استبعاد منتخب روسيا من تصفيات كأس العالم 2022 pic.twitter.com/s5nyE2H6rQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 28, 2022

وأظهر العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز دعمًا رمزيًا لأوكرانيا قبل المباريات في نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن كاش كان اللاعب الوحيد الذي فعل ذلك خلال إحدى المباريات.

ورفع لاعبو إيفرتون العلم الأوكراني قبل لقاء مانشستر سيتي في جوديسون بارك، بينما وقف لاعبو سيتي وهم يرتدون قمصانًا تحمل العلم ورسالة ”لا للحرب“.

كما تبادل اللاعبان الدوليان الأوكرانيان فيتالي ميكولينكو وألكسندر زينتشينكو من إيفرتون وسيتي على التوالي الأحضان قبل انطلاق المباراة، بينما منح لاعبو ويستهام زميلهم أندري يارمولينكو إجازة.

🔴 رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي يشارك في المفاوضات الجارية بين الروس والأوكران، حيث طلب منه التوسط من قبل شخصيات أوكرانية بحكم علاقته القوية ببوتين.#بيلاروسيا #الحرب_الاوكرانية_الروسية #روسيا_اوكرانيا pic.twitter.com/c2utIqbZ6Z — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 28, 2022

وتأتي مظاهرة الدعم الجماهيرية في ضوء غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، الذي بدأ يوم الخميس الماضي.

وأدت أربعة أيام من الحرب إلى فرار أكثر من 500 ألف لاجئ، معظمهم من النساء والأطفال، من أوكرانيا إلى الغرب. وشهدت الطرقات طوابير من السيارات تصل إلى 25 ميلا على الحدود مع بولندا.

وأعلن الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم، في بيان مشترك، إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات الدولية والقارية لحين إشعار آخر؛ بسبب غزو أوكرانيا.