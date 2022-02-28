زينتشنكو يطالب بمنع الرياضيين الروس من المنافسات الدولية

طالب الأوكراني أولكسندر زينتشنكو مدافع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، الاتحادات الرياضية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين الروس في المنافسات عقب غزو روسيا لبلاده.

وطالب رياضيون من أوكرانيا ودول أخرى الاتحادات الدولية باتخاذ إجراءات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا برا وبحرا وجوا، الأسبوع الماضي، في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها ”عملية خاصة“.

وجاءت دعوة أولكسندر زينتشنكو بعد وقت قصير من توصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، في وقت سابق اليوم، الاتحادات الدولية الرياضية بحرمان الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في البطولات، بينما سيقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تعليق المشاركة الدولية للمنتخبات الروسية.

وكتب زينتشنكو عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“: ”يجب استبعاد روسيا من كافة الاتحادات الرياضية الدولية، ومنع أي رياضي روسي من المشاركة في أي منافسات دولية“.

وأضاف: ”يجب إيقاف بيع حقوق بث البطولات الدولية الرياضية لوسائل الإعلام الروسية. ومنع الشركات الروسية من رعاية المسابقات الدولية والأندية“.

وتابع زينتشنكو: ”ادعموا أوكرانيا بالمعلومات! ونشر المعلومات الحقيقية حول أفعال الدول المعتدية!“.

وشارك زينتشنكو في وقفة احتجاجية وسط مانشستر الأسبوع الماضي؛ للاحتجاج على الغزو، وجلس بديلا في فوز فريقه 1/0 على إيفرتون في الدوري الممتاز، يوم السبت الماضي.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي إن زينتشنكو سيكون جاهزا لخوض مباراة الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بيتربره يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية، غدا الثلاثاء.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم: ”بالتأكيد، أعتقد أنه سيكون من الجيد له أن يلعب ويظهر سبب وجوده هنا وهو لعب كرة القدم، إنه لاعب رائع“.

أمنية زينتشنكو

وقبل أيام، استنكر زينتشنكو غزو القوات الروسية لبلاده، وغرد عبر موقع ”إنستغرام“ موجها حديثه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: ”أتمنى أن تموت بأشد معاناة مع المرض، أيها المخلوق“.

وأضاف: ”لا أستطيع التراجع، العالم المتحضر يشعر بالتعاطف مع بلادي“.

لكن بعد ذلك قال زينتشنكو إن موقع ”إنستغرام“ حذف المنشور.

وبعد مواجهة بيتربوره يونايتد، من المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد، ثم سبورتينغ لشبونة.