تقرير: رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد بدأ يفقد صبره مع كريستيانو رونالدو

تحت عنوان ”رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد لديه شكوك بشأن كريستيانو رونالدو“، كشف الصحفي صامويل لوكارست من شبكة (M.E.N)، في تقرير لها، يوم الإثنين، عن وجود أزمة بين الثنائي.

ويتولى رانجنيك، البالغ 63 عاما، قيادة يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، قبل أن ينتقل مدرب شالكه ورازن بال شبورت لايبزيغ السابق للعمل في منصب استشاري مع النادي الإنجليزي في العامين المقبلين.

وقال صامويل لوكارست، في تقريره، إن ”رالف رانجنيك لديه تحفظات على احتمالية قيادة رونالدو لهجوم مانشستر يونايتد في الموسم المقبل“.

وأضاف: ”تقول مصادري إن صبر رانجنيك بدأ ينفد مع رونالدو، الذي تمكن من تسجيل هدف واحد في آخر 10 مباريات ويبدو أنه استنفد ثقته لأول مرة في مسيرته“.

Rangnick has doubts about Ronaldo leading the line for #mufc beyond this season https://t.co/PQ3WNwSrXI

— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) February 28, 2022