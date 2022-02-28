تشيلسي ضد ليفربول.. تشالوباه يوجه انتقادات حادة للحكم: كان يجب أن أحصل على غرز

انتقد تريفوه تشالوباه، نجم تشيلسي الإنجليزي، حكم مباراة فريقه ضد ليفربول، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، التي حسمها ”الريدز“ بركلات الترجيح.

وشهدت إحدى اللقطات تدخلا قويا من نابي كيتا، نجم ليفربول، مع تشالوباه، في الدقيقة الـ 60 من عمر اللقاء، ليسقط نجم تشيلسي أرضا متأثرا بإصابته.

وأعاد تشالوباه نشر اللقطة عبر حسابه على تويتر، من حساب شبكة ”سكاي سبورتس“ الرياضية، وعلق عليها قائلا: ”كان لا بد من الحصول على غرز بسبب هذا التدخل، والحكم موجود هناك. لم أفهم؟“، في إشارة إلى اندهاشه من عدم تدخله ومنح نجم ليفربول إنذارا أو تحذيره.

Had to get stitches because of this. Referee is right there I don’t get it?? 🤦🏾‍♂️ https://t.co/8kXIgpS4wO — Trevoh Chalobah (@TrevohChalobah) February 27, 2022

وشهدت المباراة إثارة تحكيمية كبيرة حيث تم إلغاء 4 أهداف بسبب التسلل.

وحقق نادي ليفربول لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 11-10، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، على ملعب ”ويمبلي“.

Painful collision as Naby Keita and Trevor Chalobah both go down in pain. No “excessive force” was deemed in this challenge by Keita, as VAR completes the check. #CHELIV #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/X1euALN8Eb — Fair Advantage (@FairAdvantageCA) February 27, 2022

وحصل ليفربول، على اللقب التاسع في تاريخه كأكثر ناد يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية في تاريخ البطولة، ليتفوق على مانشستر سيتي الذي حصد 8 ألقاب.

واستمر اللقاء إلى ركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السبلي، وحسمها ليفربول في النهاية ليحقق لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لموسم 2021/2022.

وألغت تقنية حكم الفيديو ”الفار“ هدف التقدم لفريق ليفربول الذي سجله المدافع جويل ماتيب في الدقيقة الـ 68، بسبب تسلل المدافع فان دايك.

وسجل لليفربول كل من جيمس ميلنر، فابينيو، فيرجيل فان دايك، ترينت أرنولد، محمد صلاح، دييغو جوتا، ديفوك أوريغي، أندرو روبرتسون، هارفي إليوت، إبراهيما كوناتي، الحارس كيلهير.

وسجل لتشيلسي كل من ماركوس ألونسو، روميلو لوكاكو، كاي هافريتز، رييس جيمس، جورجينيو، روديجير، نغولو كانتي، تيمو فيرنر، تياغو سيلفا، تشالوباه، وأضاع الحارس كيبا.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، أن ركلات الترجيح التي شهدتها مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة، هي الأطول في التاريخ بين فريقين إنجليزيين في الدرجة الأولى.