تشيلسي ضد ليفربول.. تشالوباه يوجه انتقادات حادة للحكم: كان يجب أن أحصل على غرز

انتقد تريفوه تشالوباه، نجم تشيلسي الإنجليزي، حكم مباراة فريقه ضد ليفربول، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، التي حسمها ”الريدز“ بركلات الترجيح.

وشهدت إحدى اللقطات تدخلا قويا من نابي كيتا، نجم ليفربول، مع تشالوباه، في الدقيقة الـ 60 من عمر اللقاء، ليسقط نجم تشيلسي أرضا متأثرا بإصابته.

وأعاد تشالوباه نشر اللقطة عبر حسابه على تويتر، من حساب شبكة ”سكاي سبورتس“ الرياضية، وعلق عليها قائلا: ”كان لا بد من الحصول على غرز بسبب هذا التدخل، والحكم موجود هناك. لم أفهم؟“، في إشارة إلى اندهاشه من عدم تدخله ومنح نجم ليفربول إنذارا أو تحذيره.

Had to get stitches because of this. Referee is right there I don’t get it?? 🤦🏾‍♂️ https://t.co/8kXIgpS4wO

وشهدت المباراة إثارة تحكيمية كبيرة حيث تم إلغاء 4 أهداف بسبب التسلل.

وحقق نادي ليفربول لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 11-10، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، على ملعب ”ويمبلي“.

Painful collision as Naby Keita and Trevor Chalobah both go down in pain. No “excessive force” was deemed in this challenge by Keita, as VAR completes the check. #CHELIV #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/X1euALN8Eb

— Fair Advantage (@FairAdvantageCA) February 27, 2022