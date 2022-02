فيديو يظهر انسحاب محمد صلاح وماني وكيتا لحظة احتفال لاعبي ليفربول بزجاجات الخمر (شاهد)

أظهرت لقطات القناة التي نقلت المباراة التي جمعت ليفربول ضد نظيره تشيلسي، مساء أمس الأحد، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، انسحاب الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والمالي نابي كيتا، من استكمال الاحتفال مع زملائهم بالتتويج بالبطولة، بسبب فتحهم زجاجات الخمر.

وتعد لقطة الاحتفال بفتح زجاجات الخمر وسكب اللاعبين لها على بعضهم البعض من الأمور الشهيرة خلال احتفال اللاعبين الأوروبيين بها، ولكن في مباراة الأمس قام اللاعبون الثلاثة المسلمون، صلاح وماني وكيتا، بالابتعاد خلال احتفال زملائهم بهذا الشكل.

Liverpool's Sadio Mane told his teammate Minamino not to spray champagne so he put it back down.#Respectpic.twitter.com/jI7hltnwng

— IlmFeed (@IlmFeed) February 27, 2022