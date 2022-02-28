فيديو يظهر انسحاب محمد صلاح وماني وكيتا لحظة احتفال لاعبي ليفربول بزجاجات الخمر (شاهد)

أظهرت لقطات القناة التي نقلت المباراة التي جمعت ليفربول ضد نظيره تشيلسي، مساء أمس الأحد، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، انسحاب الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والمالي نابي كيتا، من استكمال الاحتفال مع زملائهم بالتتويج بالبطولة، بسبب فتحهم زجاجات الخمر.

وتعد لقطة الاحتفال بفتح زجاجات الخمر وسكب اللاعبين لها على بعضهم البعض من الأمور الشهيرة خلال احتفال اللاعبين الأوروبيين بها، ولكن في مباراة الأمس قام اللاعبون الثلاثة المسلمون، صلاح وماني وكيتا، بالابتعاد خلال احتفال زملائهم بهذا الشكل.

Liverpool's Sadio Mane told his teammate Minamino not to spray champagne so he put it back down.#Respectpic.twitter.com/jI7hltnwng — IlmFeed (@IlmFeed) February 27, 2022

كما أظهرت لقطة أخرى حديثا بين تاكومي مينامينو وساديو ماني ويبدو أن الأخير طالبه بعدم فتح الزجاجة وهو يقف بجانبه، وبالفعل قام مينامينو بوضعها أسفل قدمه، قبل أن يبتعد ماني عن مشهد الاحتفال.

تصريحات سابقة لكلوب

وكان يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، قال مؤخرا إن عدم شرب ثنائي الريدز محمد صلاح وساديو ماني للكحول، وراء تعافيهما السريع وجاهزيتهما بعد نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكان كلوب يتحدث وقتها عن جاهزية صلاح وماني التي سبقت مباراة إنتر ميلان في دوري الأبطال، قائلًا:“ صلاح وماني لا يشربان الخمر على الإطلاق، لقد كانا لائقين في اليوم التالي لنهائي أمم أفريقيا، كلا اللاعبين من قوى الطبيعة، ويتعافيان بسرعة كبيرة“.

وشدد:“ لم أتفاجأ بهذا على الإطلاق“.

🏆 Liverpool – 9 times League Cup winners. More than any other team 🔝 pic.twitter.com/H8L2VcN8lc — This Is Anfield (@thisisanfield) February 27, 2022

وأحرز ليفربول الكأس للمرة التاسعة في تاريخه ليصبح أكثر فريق يتوج بالبطولة في إنجلترا، وذلك عقب التعادل دون أهداف مع تشيلسي في الوقت الأصلي ثم الإضافي في إستاد ويمبلي.

وسجل كل لاعبي ليفربول ركلات الترجيح، ونجح تشيلسي في تسجيل أول عشر ركلات قبل أن يهدر الحارس البديل كيبا أريزابالاغا الذي شارك في اللحظات الأخيرة ويطيح بالكرة عاليا.

وتوج ليفربول باللقب بين عامي 1981 و1984، ثم أعوام 1995 و2001 و2003 و2012 و2022، بينما توج قائد الفراعنة البالغ عمره 29 عاما بخامس ألقابه مع ليفربول بعد الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وسجل صلاح الركلة الخامسة والأخيرة لفريقه، لكن استمرت المباراة لتصل إلى 11-10 في أكبر نتيجة لركلات الترجيح في تاريخ المسابقة بين فريقين منافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لإحصائيات شبكة ”أوبتا“.

يذكر أن تشيلسي تأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز على توتنهام في نصف النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في مجموع المباراتين.

بينما صعد ليفربول للنهائي بعد تحقيقه فوزاً كبيراً على نظيره آرسنال بنتيجة هدفين دون رد في إياب نصف النهائي بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وبات نادي ليفربول صاحب الرصيد الأكبر من التتويج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية ”كأس كاراباو“ برصيد 9 ألقاب بعدما فك الاشتباك مع صاحب الترتيب الثاني مانشستر سيتي الذي استطاع الفوز بثمانية ألقاب في تاريخه.