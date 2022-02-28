ماذا قال محمد صلاح لجورجينيو في محاولة لتشتيته قبل تنفيذ ركلة الترجيح؟ (فيديو)

التقطت الكاميرات التي نقلت المباراة التي جمعت ليفربول بنظيره تشيلسي، مساء أمس الأحد، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حديثا خاطفا جمع الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، ولاعب الوسط الدولي الإيطالي جورجينيو، نجم ”البلوز“، في أثناء تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية، والتي حسمها ليفربول، بنتيجة 11-10، ومن ثم تتويجه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وسعى صلاح لتشتيت انتباه جورجينيو خلال ذهابه لتنفيذ ركلة الجزاء، إذ ظهر في مقطع فيديو، صلاح وهو يقول لجورجينيو ”لا تقفز“، وهي الحركة التي يشتهر بها لاعب الوسط الإيطالي في أثناء تنفيذ أي ركلة جزاء بالقفز قبل تسديد الكرة.

ورغم محاولة صلاح، نجح جورجينيو في تسجيل الركلة، لكن ليفربول فاز في النهاية وتوج على حساب تشيلسي.

حاول محمد صلاح التأثير على جورجينيو أثناء توجهه لتسديد ركلة الجزاء.#محمد_صلاح قال لجورجينيو ضاحكا "لا تقفز" في إشارة لطريقة تسديده. رغم محاولة صلاح، نجح جورجينيو، لكن #ليفربول فاز في النهاية وتوج على حساب #تشيلسي.#ليفربول_تشيلسي #تشيلسي_ليفربول pic.twitter.com/lRw8dqHUgC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 28, 2022

وحقق صلاح خامس بطولاته مع ليفربول بعدما قاد فريقه للفوز على تشيلسي بركلات الترجيح 11-10 في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو) في إستاد ويمبلي يوم الأحد.

وأحرز ليفربول الكأس للمرة التاسعة في تاريخه ليصبح أكثر فريق يتوج بالبطولة في إنجلترا، وذلك عقب التعادل دون أهداف مع تشيلسي في الوقت الأصلي ثم الإضافي في إستاد ويمبلي.

وسجل كل لاعبي ليفربول ركلات الترجيح، ونجح تشيلسي في تسجيل أول عشر ركلات قبل أن يهدر الحارس البديل كيبا أريزابالاغا الذي شارك في اللحظات الأخيرة ويطيح بالكرة عاليا.

وتوج ليفربول باللقب بين عامي 1981 و1984، ثم أعوام 1995 و2001 و2003 و2012 و2022، بينما توج قائد الفراعنة البالغ عمره 29 عاما بخامس ألقابه مع ليفربول بعد الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وسجل صلاح الركلة الخامسة والأخيرة لفريقه، لكن استمرت المباراة لتصل إلى 11-10 في أكبر نتيجة لركلات الترجيح في تاريخ المسابقة بين فريقين منافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لإحصائيات شبكة ”أوبتا“.

وأصبح صلاح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 150 هدفا مع ناديه وذلك خلال فوز ليفربول على نوريتش سيتي، يوم السبت الماضي.

كما أصبح ثاني لاعب فقط يسجل في مرمى ميلان وإنتر ميلان في الموسم ذاته في دوري أبطال أوروبا، بعد بيتر كراوتش مع توتنهام هوتسبير في موسم 2010-2011.

وهدفه في مرمى إنتر ميلان في الـ17 من فبراير/شباط الحالي في سان سيرو يحمل الرقم 33 في مسيرته في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وذلك خلال 50 مشاركة مع النادي الإنجليزي في البطولة.