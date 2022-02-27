إشادات بتنفيذ ركلة ترجيح فان دايك خلال مباراة ليفربول وتشيلسي (فيديو)

نال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك إشادات لاعب ليفربول كبيرة بعد تسديده ركلة ترجيح بنجاح على الحارس الإسباني كيبا إريزابالاغا في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي.

وفشل لاعبو ليفربول وتشيلسي في تسجيل أي هدف، وأضاعوا العديد من الفرص السانحة للتسجيل لتنتهي الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم الريدز النتيجة لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 11/10.

أكثر ركلة ترجيح أبهرتني

انسى فكرة أنك تضغط فان دايك نفسياً pic.twitter.com/zYFIlr74X4 — يورغن معاذ (@iJurgen8) February 27, 2022

وتقدم فيرجيل فان دايك لتسديد ركلة الترجيح الثالثة لليفربول، والغريب أن الحارس كيبا إريزابالاغا كان واقعا على الجهة اليمنى للمرمى، ورغم ذلك سدد فان دايك في مكان وقوف إريزابالاغا.

ورغم ذلك فشل إريزابالاغا في التصدى لتسديدة فان دايك التي كان قوية للغاية، وبدا أن المدافع الهولندي أراد تحدي إريزابالاغا، لأنه وقف على الجهة اليمنى، ولذلك سدد مكان وقوفه، قبل أن ينظر المدافع الهولندي للحارس الإسباني.

أكثر ركلة ترجيح أبهرتني

انسى فكرة أنك تضغط فان دايك نفسياً pic.twitter.com/zYFIlr74X4 — يورغن معاذ (@iJurgen8) February 27, 2022

وسدد 11 لاعبا من ليفربول، بينهما الحارس الإيرلندي كايمهين كيليهر، ركلات الترجيح، بنجاح، في حين سدد 10 من لاعبي تشيلسي، 9 منها كانت ناجحة، بينما سدد إريزابالاغا أعلى المرمى.

وتعرض إريزابالاغا لضغوط شديدة، بعدما كان الحارس السنغالي إدواردو ميندي في الأشواط الأربعة، قبل ان يقرر توماس توخيل إشراك إريزابالاغا في ركلات الترجيح، لكنه لم ينجح في التصدي لأي ركلة من أصل 11 سددها لاعبو ليفربول، في حين سدد إريزابالاغا في أعلى المرمى.

كيبا راح لنفس الزاوية وعجز يصدها .. صاروووخ فان دايك 😍 pic.twitter.com/oOcMe3FSCF — دحمني | ليفربول ‏🦅 (@d7mni911) February 27, 2022

وأنهى ليفربول احتكار مانشستر سيتي للمسابقة حيث نال السيتي اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة علما أن ليفربول بات أكثر ناد ينال لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية برصيد 9 ألقاب مقابل 8 ألقاب لمانشستر سيني. وحصد تشيلسي لقب المسابقة 5 مرات بالتساوي مع مانشستر يونايتد وأستون فيلا، مقابل 4 ألقاب لكل من توتنهام ونوتينغهام فورست.

وكانت هذه ثالث مواجهة بين ليفربول وتشيلسي الموسم الحالي، حيث تعادلا 1/1 على ملعب أنفيلد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، و2/2 على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ21.

كيبا حاول يتلاعب على فان دايك ذهنيا اخر شي شاتها عليه و دخلت قول 😭 pic.twitter.com/2SLWsx9feJ — مالك عدنان يوسف (@Malik_Alyousef) February 27, 2022

سجل نهائيات ليفربول وتشيلسي

وتواجه ليفربول وتشيلسي يوم 27 فبراير 2005 على ملعب الألفية في كارديف، في نهائي كأس الرابطة ونال تشيلسي اللقب بعد الفوز 2/1 على الريدز.

وتواجه الفريقان في النسخة رقم 84 من كأس الدرع الخيرية عام 2006 على ملعب الألفية، ونال تشيلسي اللقب بعد الفوز 2/1.

فيديو : تخيل الحارس كيبا واقف بالزاويه اليمين ومع ذلك فان دايك سددها بنفس زاويته وماقدر يلحقها 🔥 pic.twitter.com/fTBDeauKfh — Sulaiman (@sulaiman444) February 27, 2022

وفي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2011/2012 تجد التنافس بين الفريقين، وهذه المرة على ملعب ويمبلي، ونجح تشيلسي في تحقيق الفوز 2/1.

وآخر مباراة نهائيات بين ليفربول وتشيلسي كانت في كأس السوبر الأوروبي عام 2019، في إسطنبول، وكانت هذه أول مواجهة إنجليزية خالصة في كأس السوبر الأوروبي، والمرة الثامنة التي تشهد فيها المسابقة مواجهة فريقين من الدولة نفسها.

وتقدم تشيلسي بهدف من توقيع أوليفيه جيرو في الدقيقة 36، وتعادل ساديو ماني لليفربول في الدقيقة 48، وفي الوقت الإضافي، سجل ساديو ماني هدف التقدم مجددا لليفربول في الدقيقة 95، وعدل جورجينيو النتيجة لتشيلسي في الدقيقة 101، قبل أن يحسم الريدز اللقب بركلات الترجيح (5/4)