إنجلترا ترفض مواجهة روسيا في أي مباراة بسبب غزو أوكرانيا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد أن منتخب إنجلترا لن يلعب أي مباراة ضد روسيا في المستقبل القريب على كل المستويات.

وقال الاتحاد الإنجليزي إنه اتخذ هذا القرار حيث ”يدين بشدة الفظائع المرتكبة من القيادة الروسية“ بعد بدء غزو أوكرانيا.

واتخذت بعض الدول الأخرى قرارات مماثلة وأعلنت عدم خوض أي مباراة لكرة القدم ضد روسيا.

Statement from The FA: pic.twitter.com/mBTJ2y5gh8 — The FA (@FA) February 27, 2022

يأتي قرار الاتحاد الإنجليزي بعد أن أعلنت بولندا أنها لن تنافس روسيا في ملحق تصفيات كأس العالم المقرر إجراؤه في مارس/آذار، ما تسبب في صداع كبير للاتحاد الدولي (الفيفا),

واتخذت بعض الدول الأخرى قرارات مماثلة وأعلنت عدم خوض أي مباراة لكرة القدم ضد روسيا في أي بطولة أو منافسات عالمية أو قارية.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا بوضع القوات النووية في حالة تأهب قصوى في وقت يواصل فيه غزو أوكرانيا فيما تعد خطوة تصعيدية يمكن أن تجعل الأوضاع ”أخطر بكثير“.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه جماهير تشيلسي لافتات لدعم أوكرانيا في الحرب ضد موسكو قبل انطلاق مواجهة ليفربول في نهائي كأس كاراباو في إستاد ويمبلي، حيث التقطت الكاميرات جماهير البلوز وهي ترفع لافتات دعم لأوكرانيا قبل انطلاق صافرة بداية المباراة.

وفي هذه الأثناء، تأثر أولكسندر زينتشينكو بشكل واضح برد فعل الجماهير وزملائه قبل مباراة مانشستر سيتي مع إيفرتون في جوديسون بارك.

وقبل انتصار وست هام على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق اليوم أظهر النادي اللندني دعمه للشعب الأوكراني بلافتة ضخمة خارج إستاد لندن.