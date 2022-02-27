القبض على مشجعين تشاجروا في مقهى بعد مباراة الأهلي والاتحاد

نجحت قوات الشرطة في المملكة العربية السعودية في القبض على عدد من جماهير ناديي الاتحاد، والأهلي، عقب اشتباكات قوية دارت بينهما إثر فوز ”العميد“ في ديربي جدة بنتيجة 4-3، أمس السبت.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين جماهير الاتحاد والأهلي، في المباراة التي سجل خلالها المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ”هاتريك“ ليعزز صدارة الاتحاد لدوري كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمس السبت.

وأعلنت الشرطة السعودية نجاحها في القبض على المتهمين والمتسببين بتلك الاشتباكات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مع تحويلهم على النيابة العامة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجماهير الاتحاد والأهلي تشتبك فيما بينها، وتضرب بعضها البعض بالكراسي البلاستيكية في أحد المقاهي عقب قمة جدة التي أقيمت في استاد الأمير عبد الله الفيصلي.

وسجل المغربي حمدالله، مهاجم النصر السابق، والاتحاد الحالي، ”هاتريك“ في مرمى الغريم التقليدي الأهلي في قمة جدة، بينها هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحلق الاتحاد في صدارة الدوري.

وأحرز ”حمدالله“ 8 أهداف مع الاتحاد منذ انضمامه للفريق قادمًا من النصر، الشهر الماضي بينما سجل 3 أهداف مع فريقه السابق ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا في المسابقة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 51 نقطة من 21 مباراة ليحلّق في الصدارة بفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة من 22 مباراة في المركز التاسع.

اشتباكات بالأيدي بين أبناء وطن وودين واحد !!

هذه هي نتيجة الصمت على برنامج أم عليوي الذي يؤجج التعصب " #النصر#الأهلي_الاتحاد#وعد_تفرح pic.twitter.com/W8j1dhRYUH — أبو يعقوب⚽💙 (@Escopari1) February 26, 2022

ويبدو أن انتصار الاتحاد واقترابه من حسم لقبه الأول للدوري، منذ موسم 2008-2009، قد أثار غضب جماهير الأهلي التي يترنح فريقها في المركز التاسع وتلقى الهزيمة السابعة في 22 مباراة ليشتبك جمهور الفريقين في أحد مقاهي جدة بعد المباراة.

وسيلتقي الاتحاد مع ضمك في جدة، ثم مع الهلال في الرياض، في الثامن من مارس، ثم مع الشباب في الرياض، في 13 من الشهر ذاته، قبل استضافة الحزم في جدة في المباراة الرابعة.