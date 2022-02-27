ليفربول يقهر تشيلسي ويتوج بطلا لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

توج نادي ليفربول بطلا لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد فوزه بركلات الترجيح (11/10) على تشيلسي في المباراة النهائية بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية اليوم الأحد على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص المتاحة للتسجيل كانت أبرزها من السنغالي ساديو ماني الذي تصدى له مواطنه إدواردو ميندي حارس تشيلسي في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي.

ولم يتغير الحال كثيرا في الشوط الثاني من حيث إضاعة الفرص التي كانت أبرزها من النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 63 وأبعدها المدافع البرازيلي تياغو سيلفا.

وسجل المدافع الكاميروني جويل ماتيب هدف التقدم لليفربول بضربة رأسية في الدقيقة 67 بعد كرة عرضية من ساديو ماني، لكن الحكم ستيوارت أتويل ألغى الهدف بسبب وجود تسلل على المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي اشترك في لقطة الهدف.

وانتهي الشوط الثاني أيضا على نتيجة التعادل السلبي لتتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين ولما يشهدا تسجيل أي هدف ليحتكم الفريقان إلى ضرات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل 10 من لاعبي تشيلسي قبل أن يأتي الدور على الحارس الإسباني كيبا إريزابالاغا، الذي شارك بداية من ركلات الترجيح، لكنه سدد أعلى المرمى، ليفوز الريدز باللقب.

وأنهى ليفربول احتكار مانشستر سيتي للمسابقة حيث نال السيتي اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة علما أن ليفربول بات أكثر ناد ينال لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية برصيد 9 ألقاب مقابل 8 ألقاب لمانشستر سيني.

وحصد تشيلسي لقب المسابقة 5 مرات بالتساوي مع مانشستر يونايتد وأستون فيلا، مقابل 4 ألقاب لكل من توتنهام ونوتينغهام فورست.

مباراة تشيلسي وليفربول.. بكاء تياغو ألكانتارا بعد إصابته واستبعاده في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو) https://t.co/W50448ZI5X pic.twitter.com/4e5h7Cohes — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 27, 2022

وكانت هذه ثالث مواجهة بين ليفربول وتشيلسي الموسم الحالي، حيث تعادلا 1/1 على ملعب أنفيلد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، و2/2 على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ21.

نهائيات ليفربول وتشيلسي

وتواجه ليفربول وتشيلسي يوم 27 فبراير 2005 على ملعب الألفية في كارديف، في نهائي كأس الرابطة ونال تشيلسي اللقب بعد الفوز 2/1 على الريدز.

وتواجه الفريقان في النسخة رقم 84 من كأس الدرع الخيرية عام 2006 على ملعب الألفية، ونال تشيلسي اللقب بعد الفوز 2/1.

وفي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2011/2012 تجد التنافس بين الفريقين، وهذه المرة على ملعب ويمبلي، ونجح تشيلسي في تحقيق الفوز 2/1.

وآخر مباراة نهائيات بين ليفربول وتشيلسي كانت في كأس السوبر الأوروبي عام 2019، في إسطنبول، وكانت هذه أول مواجهة إنجليزية خالصة في كأس السوبر الأوروبي، والمرة الثامنة التي تشهد فيها المسابقة مواجهة فريقين من الدولة نفسها.

وتقدم تشيلسي بهدف من توقيع أوليفيه جيرو في الدقيقة 36، وتعادل ساديو ماني لليفربول في الدقيقة 48، وفي الوقت الإضافي، سجل ساديو ماني هدف التقدم مجددا لليفربول في الدقيقة 95، وعدل جورجينيو النتيجة لتشيلسي في الدقيقة 101، قبل أن يحسم الريدز اللقب بركلات الترجيح (5/4)