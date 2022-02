جماهير تشيلسي المملوك للروسي رومان أبراموفيتش ترفع لافتات تأييد لأوكرانيا ضد روسيا (فيديو)

رفعت جماهير تشيلسي الإنجليزي المملوك لرجل الأعمال الروسي المقرب من بوتين رومان أبراموفيتش لافتات لدعم أوكرانيا في الحرب ضد موسكو.

وقبيل انطلاق نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين ليفربول وتشيلسي المقام على ملعب ويمبلي أقدمت جماهير تشيلسي على دعم أوكرانيا بلافتات مؤيدة.

والتقطت كاميرا المباراة جماهير البلوز وهي ترفع لافتات دعم لأوكرانيا قبل انطلاق مباراة صافرة المباراة النهائية.

يذكر أن مالك تشيلسي، الروسي رومان أبراموفيتش، أعلن، أمس السبت، أنه منح مجلس أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وقال أبراموفيتش، الذي اشترى النادي اللندني في 2003، إن المؤسسة ”في أفضل وضع لتتولى إدارة مصالح“ النادي.

وأضاف في بيان: ”نظرت دائمًا إلى دوري كحارس مسؤول عن النادي، وتتعلق وظيفتي بضمان تحقيق نجاح مماثل لما وصلنا إليه اليوم، وكذلك البناء للمستقبل، إلى جانب القيام بدور إيجابي في مجتمعنا“.

وتابع: ”كنت باستمرار أتخذ القرارات التي تصب في مصلحة النادي، وما زلت ملتزمًا بهذه القيم“.

ولم يكشف أبراموفيتش أو تشيلسي عن سبب منح مسؤولية الإدارة للمؤسسة الخيرية.

وتعرضت العديد من الشخصيات، والشركات الروسية، لعقوبات من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدما غزو روسيا لأوكرانيا، يوم الخميس الماضي، ولم يتعرض أبراموفيتش لأي عقوبات حتى الآن.

كما أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي، المملوك للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، بيانًا من 24 كلمة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، دون ذكر اسم روسيا على الإطلاق.

وجاء في بيان تشيلسي الذي أصدره، اليوم الأحد: ”الوضع في أوكرانيا مروع ومدمر، ونادي تشيلسي يتعاطف مع الجميع في أوكرانيا، والجميع في النادي يصلّون من أجل السلام“.

Club statement on the conflict in Ukraine.

