مباراة تشيلسي وليفربول.. بكاء تياغو ألكانتارا بعد إصابته واستبعاده في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

لم يتمالك لاعب الوسط الإسباني ”تياغو ألكانتارا“ نفسه، وبكى بحرقة بعد إصابته خلال عمليات الإحماء واستبعاده من مباراة ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول قد أعلن تشكيلة الريدز لمواجهة تشيلسي على ملعب ويمبلي، قبل أن يخرج اللاعب الإسباني بسبب إصابته في التدريبات قبل المباراة، وأشرك مكانه نابي كيتا.

😢 Thiago Alcântara in tears after suffering an injury in the warm-up for Liverpool pic.twitter.com/eNEylkX2r1 — Football Daily (@footballdaily) February 27, 2022

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

الحارس: كايمهين كيليهر.

الدفاع: أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – نابي كيتا.

الهجوم: ساديو ماني – لويس دياز – محمد صلاح.

أما توماس توخيل مدرب شيلسي فاعتمد على هذه التشكيلة:

الحارس: إدواردو ميندي.

الدفاع: تريفوه تشالوباه – تياغو سيلفا – أنطوني روديغر – سيزار أزبيلكويتا.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – نغولو كانتي – ماركوس ألونسو.

الهجوم: ماسونت مونت – كريستيان بوليسيتش – كاي هافيرتز.

بكاء تياغو ألكانتارا بعد إصابته خلال عمليات الإحماء واستبعاده من مباراة #تشيلسي_ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.#ليفربول_تشيلسي #CarabaoCup pic.twitter.com/Ex7E7VH0Ey — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 27, 2022

ويحمل ليفربول الرقم القياسي للتتويج بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالتساوي مع مانشستر سيتي برصيد 8 ألقاب، ولم يفز ليفربول بهذه البطولة، منذ موسم 2011/2012، كما أن تشيلسي لم يفز بالبطولة، منذ موسم 2014/2015.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 2/2 يوم الـ2 من يناير الماضي، بينما كان آخر لقاء بين الفريقين في كأس الرابطة، يوم الـ26 من سبتمبر 2018، وفاز تشيلسي بنتيجة 2/1.

ولا يمر تشيلسي رغم نجاحات توخيل بأفضل لحظاته في ظل إعلان مالكه الروسي رومان إبراموفيتش رحيله عن الإشراف على الكرة، وهو الأمر الذي جعل توخيل نفسه يخرج بتصريحات إعلامية يعبر خلالها عن قلقه مما يحدث

وحقق ليفربول فوزًا وحيدًا في آخر 5 مباريات أمام تشيلسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بحسب موقع ”بي بي سي“.

وكانت آخر مواجهة بين ليفربول وتشيلسي على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، العام 2012، وفاز البلوز 2/1.

وتواجه ليفربول وتشيلسي 189 مرة في جميع المسابقات، حقق ليفربول الفوز 80 مرة، في حين حقق تشيلسي الفوز 65 مرة، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل.

ويستهدف تشيلسي التتويج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية للمرة السادسة، بعد أن نال لقب البطولة أعوام 1965 و1998 و2005 و2007 و2015.