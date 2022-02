مباراة تشيلسي وليفربول.. بكاء تياغو ألكانتارا بعد إصابته واستبعاده في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

لم يتمالك لاعب الوسط الإسباني ”تياغو ألكانتارا“ نفسه، وبكى بحرقة بعد إصابته خلال عمليات الإحماء واستبعاده من مباراة ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول قد أعلن تشكيلة الريدز لمواجهة تشيلسي على ملعب ويمبلي، قبل أن يخرج اللاعب الإسباني بسبب إصابته في التدريبات قبل المباراة، وأشرك مكانه نابي كيتا.

😢 Thiago Alcântara in tears after suffering an injury in the warm-up for Liverpool pic.twitter.com/eNEylkX2r1

— Football Daily (@footballdaily) February 27, 2022